Pre dissesto al Comune, Notaio Zinni (ESP): "Un brutto giorno per Andria"

"Un brutto giorno per Andria: il piano di pre-dissesto lacrime e sangue è stato approvato".E' il commento raccolto a caldo, a poche ore dall'avvenuta votazione a maggioranza, del consigliere regionale e capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, il notaio Sabino Zinni."Certo, si sapeva, ma è come quando una persona ha un brutto male, si aspetta l'inevitabile, ma spera sempre che non arrivi. Quando però poi arriva è comunque una bastonata. Così per Andria oggi.Ci hanno portato qui (Giorgino e Friends) e ora siamo tutti increduli e tramortiti: del resto è la prima volta nella storia di Andria che succede. Però dobbiamo rialzarci e far di tutto per mandare a casa i responsabili dello sfascio, perché una cosa è certa: non può risanare chi ha distrutto".