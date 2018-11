Piante nuove e voci "Lilla" al Parco "Cardinale Corrado Ursi"

Tante nuove piante messe a dimora, 50 circa quelle che d'ora in poi arricchiranno il Parco delle Rimembranze "Cardinale Corrado Ursi", in viale Aldo Moro, zona INPS.L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla Regione Puglia - Arif, dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia, dalla Presidenza del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dall'Assessorato alle Politiche Ambientali e alla Qualità della vita del Comune di Andria, in collaborazione con Rotary Club di Andria "Castelli Svevi" che hanno permesso la buona riuscita della Giornata Nazionale degli Alberi 2018.Gli alberi sono stati donati generosamente alla Città dall'Arif (Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali) e dal Rotary Club di Andria "Castelli Svevi".Alla manifestazione sono intervenuti il Sindaco di Andria Nicola Giorgino, l'Assessore alle Politiche Ambientali Luigi Del Giudice, la Dirigente del Settore 3 del Comune di Andria Santola Quacquarelli, il vice Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia Cesareo Troia, il Maggiore Giuliano Palomba - Comandante Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia, il Responsabile Provinciale ARIF Ottavio Lischio ed il Presidente del Rotary Club di Andria "Castelli Svevi" Michele Cannone.«Andria ha la fortuna di contare quasi 15.000 alberi "urbani", più di 10 parchi verdi e una villa comunale tra le più grandi e rigogliose della Puglia. Questi numeri dovrebbero rendere ogni andriese orgoglioso del proprio verde il cui valore, anche storico, risulta assolutamente eccezionale», ha sottolineato Nicola Giorgino, Sindaco di Andria.«Il problema ambientale riguarda tutti da vicino ed anche noi del Rotary non potevamo essere insensibili a questa tematica che investe tutta l'umanità. Con la piantumazione di queste nuove piante salgono a 57 gli alberi nel parco, tanti quanti i soci del club», spiega Michele Cannone, presidente Rotary Club di Andria "Castelli Svevi.«Continuano, quindi, le azioni di valorizzazione del Verde e di educazione alla tutela dell'Ambiente soprattutto attraverso l'ottimizzazione della gestione dei parchi cittadini, la cui manifestazione di interesse ha riscosso un notevole successo, e la promozione di progetti che contribuiscono a creare una rete tra Comune, scuole, associazioni e parrocchie affinché al meglio si possa formare ed informare su temi quali il ciclo dei rifiuti, il consumo sostenibile e il valore dell'aria, dell'acqua, della terra come bene comune e come diritto universale da rilanciare», ha quindi concluso l'Assessore alle Politiche Ambientali Luigi Del GiudiceA fare da cornice alla giornata i ragazzi e le voci del piccolo coro "Note Lilla" dell'Istituto comprensivo "Jannuzzi-Mons. Di Donna".