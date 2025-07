Il jazz di Kenny Barron risuona sotto le stelle di Castel del Monte

Una serata speciale, in un luogo senza tempo., patrimonio dell'UNESCO e simbolo della Puglia, il leggendario pianistasi esibirà in unaperto al pubblico. Un appuntamento imperdibile per chi ama il jazz, la grande musica e l'incanto dei luoghi unici.L'evento rientra nel programma delle iniziative culturali estive promosse dal Comune di Andria con il supporto di, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la grande musica dal vivo e offrire gratuitamente al pubblico esperienze artistiche di altissimo livello. Raffinato, lirico e profondamente ispirato,ha attraversato oltre sei decenni di storia musicale, suonando con icone come, e influenzando generazioni di musicisti in tutto il mondo.Il concerto è gratuito, l'ingresso sarà consentito fino ad esaurimento posti. Necessaria la prenotazione, per ragioni di sicurezza infatti gli ingressi devono essere contingentati. E' possibile prenotare i biglietti a questo link entro le ore 13 del giorno 18 luglio 2025 https://www.eventbrite.com/e/biglietti-andria-suona-jazz-kenny-barron-piano-solo-1488626745669?aff=oddtdtcreator L'apertura varchi ore 19.30, ingresso ore 20.30. L'organizzazione consiglia di raggiungere il luogo con anticipo. Sarà possibile accedere al luogo del concerto solo tramite una navetta messa a disposizione dal Comune completamente gratuita. Le autovetture dovranno essere lasciate al parcheggio al Cat al costo di 3 euro ai piedi del Castel del Monte dal quale partirà la navetta per il concerto ( https://maps.app.goo.gl/8J1Z3E3EtdgwFw9d8 ).Per iè previsto al parcheggio al CAT un servizio di accompagnamento dedicato a cura della Misericordia. Un viaggio musicale sotto il cielo di Puglia, tra armonie eleganti, improvvisazioni mozzafiato e tutta la magia di un'icona del jazz mondiale.«Un evento che l'Amministrazione ha deciso di aprire a tutta la città, rendendolo accessibile a tutti – spiega l'Assessore alle Radici Cesare Troia - Abbiamo fatto questa scelta anche con Puglia Culture che è partner di questo evento. Se in primo momento l'avevamo pensato a pagamento, e quindi avremmo garantito solo una parte della città, abbiamo valutato successivamente di estendere la platea, in linea e coerente rispetto agli altri eventi di carattere internazionale che abbiamo promosso. Rispetto alle modalità di accesso, è partito il click day alle 11 di oggi e tutti coloro che vorranno godere di questo spettacolo meraviglioso ai piedi di Castel del Monte potranno prenotarsi attraverso quel link pubblicato anche sul sito del Comune di Andria e sui social».Il Concerto di Kenny Barron si inserisce nella tre giorni di musica jazz organizzato da Stefano Porziotta e Patty Lomuscio. «Andria Suona Jazz è una tre giorni 18-19, che si concludono il 20 luglio – aggiunge Patty Lomuscio - con il concerto della grande leggenda del jazz mondiale, il maestro Kenny Barron. Andria si fregia per la prima volta di accogliere un ospite di questo calibro. Tutti i più grandi jazzisti hanno collaborato con Kenny Barron. Io nel mio piccolo sono riuscita anche ad avere una collaborazione con lui registrando un intero disco nel 2021. Non solo gli appassionati di jazz, ma anche gli amanti della musica in questi giorni potranno conoscere questo linguaggio meraviglioso che è il jazz. Andria Suona Jazz permette di tenere la città per qualche giorno al centro del mondo».