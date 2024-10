Polio Day del Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata): raccolta fondi per debellare la poliomielite nel mondo

Giovedì 24 ottobre il Rotary International è impegnato nel Polio Day, giornata dedicata a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della poliomielite e a raccogliere fondi necessari per eliminare definitivamente questa malattia che colpisce i bambini. Ogni contributo è fondamentale per garantire vaccini, materiali e mezzi di trasporto, consentendo agli operatori sanitari di raggiungere l'obiettivo della campagna End Polio Now.Gli End Polio Days sono stati creati per diffondere, anche in tutta la Basilicata e la Puglia, territori del Distretto 2120 del Rotary International, la consapevolezza dell'importante ruolo che il Rotary ha avuto nell'eradicazione della poliomielite. Grazie alla leadership del Rotary, all'impegno dei volontari, al sacrificio di vite perse durante le campagne vaccinali e agli oltre 2,5 miliardi di dollari raccolti e utilizzati, sono stati fatti grandi progressi. Tutti i Club del Distretto e il governatore Lino Pignataro, sono impegnati in questi giorni con le più varie iniziative benefiche per la raccolta fondi a favore dell'eradicazione della polio (dallo spettacolo teatrale al concerto, dalla maratona alle altre gare sportive, dal pranzo solidale alla mostra su Chagall, dalla vendita di piantine all'asta di quadri, ecc.).La novità di quest'anno: grazie al "Click day", tutti potranno fare una donazione in modo diretto, visitando il sito web myrotary.org/it/donate e seguendo la procedura per versare il proprio contributo.Nel 2023 è stato segnalato il 46% in meno di casi di malattia causati dal poliovirus selvaggio rispetto al 2022.Per la Giornata mondiale della polio 2023, più di 4.200 club hanno registrato attività di sensibilizzazione sull'eradicazione della polio. Sono stati raccolti 836.000 dollari in contributi online, il 10% in più rispetto all'anno precedente.Da marzo 2021 sono state somministrate quasi 1 miliardo di dosi del nuovo vaccino orale antipolio di tipo 2 (nOPV2). In Nigeria, il nOPV2 ha contribuito a ridurre i casi di poliovirus variante dell'85% negli ultimi tre anni.Attraverso una partnership di finanziamento con la Bill & Melinda Gates Foundation, il Rotary impegna ogni anno 150 milioni di dollari per combattere la polio. I soci del Rotary hanno contribuito a questo sforzo con oltre 2,6 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato. Con i partner della GPEI (Global Polio Eradication Initiative), i soci si impegnano con le comunità di tutto il mondo per incoraggiare alti tassi di vaccinazione e contribuire a immunizzare più di 400 milioni di bambini ogni anno.Ma la poliomielite è ancora presente nel mondo, soprattutto nelle zone di guerra: Pakistan, Libano, Afghanistan e Nigeria. Anche a Gaza, dopo 20 anni dalla scomparsa, sono ritornati nuovi casi dovuti alla distruzione di infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, al sovraffollamento e al sistema sanitario paralizzato, che hanno creato un ambiente favorevole alla diffusione del poliovirus nella Striscia, che ora è a rischio epidemia.Il Rotary ricorda che tutti possono essere protagonisti di questa storia di grande umanità insieme.