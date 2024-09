Il Rotary promuove la pace: convegno con il Cardinale Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini

Soffiano venti di guerra e viviamo una carestia di pace, come dice Papa Francesco. Il tema della pace è sempre di grande attualità. Il mondo, in particolare l'Europa e il Medio Oriente, stanno vivendo situazioni drammatiche di sanguinosi conflitti con migliaia di morti, soprattutto bambini, le guerre dilagano, insieme a distruzioni, odio, vendette. Per non parlare delle continue violazioni dei diritti umani.Qualcuno ha detto: "Ci sono tanti modi per fare la pace, tranne uno: la guerra". La minaccia nucleare aleggia nei discorsi di alcuni protagonisti di questi conflitti, mentre le prospettive di pace sembrano lontane.E in questo clima di violenze e sofferenze, divisioni e contrapposizioni a tutti i livelli, siamo chiamati a riscoprire il dovere di fare la pace, che è una priorità per tutti i popoli.Va accolto l'invito di Papa Francesco, affinché tutte le donne e gli uomini di buona volontà continuino a "chiedere a gran voce la pace, dai balconi e per le strade".L'obiettivo del Rotary oggi è quello di creare ambienti in cui la pace possa essere costruita e mantenuta attraverso attività sostenibili e misurabili nelle comunità di tutto il mondo.Il Governatore del Distretto 2120 (Puglia e Basilicata) Lino Pignataro ha voluto dedicare al tema della pace il primo importante impegno del suo mandato.E in quale luogo, se non San Giovanni Rotondo, paese di San Pio, grande apostolo di pace, ci si poteva incontrare per dibattere questo tema della pace? Anche perché in questi giorni ricorre l'anniversario della morte del frate delle stimmate. Nasce di qui l'iniziativa di un Seminario distrettuale sull'argomento "La pace è armonia", sabato 28 settembre nell'Auditorium Maria Pyle Chiesa San Pio, che si concluderà con una grande fiaccolata mariana per la pace.Al seminario che sarà introdotto dalla relazione del Governatore del Distretto 2120 Lino Pignataro e coordinato da Alberto Cecchin, board director 2022-24 del Rotary International, parteciperanno Padre Yacoub Rafidi, Segretario generale delle Istituzioni educative cristiane in Palestina; Padre Ibrahim Shomali, Direttore spirituale scuola LPJ di Reineh; Fabio Manenti medico, responsabile Progetti Medici per l'Africa Cuamm; Oscar Merante Boschin, Responsabile relazioni in Italia e raccolta fondi Cuamm; Adolfo Affatato, Past president Rotary di Foggia, ultimo figlio spirituale laico del Santo.I Past Governor del Distretto 2120 Vincenzo Sassanelli, Vito Casarano e Luca Gallo illustreranno i progressi del Global Grant a Ramallah in Palestina per scuole comuni con ebrei e palestinesi, e la pace con aspetti della realtà sociale.Al Seminario porteranno i saluti il sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, la presidente del Club, Rossella Fini, l'arcivescovo di Manfredonia mons. Franco Moscone e il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini.