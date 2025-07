Andria suona jazz: il 18, 19 e 20 luglio proposte tre serate di altissimo livello musicale

Tre serate all'insegna della grande musica, dell'eleganza e delle atmosfere senza tempo animeranno la città di Andria con un appuntamento imperdibile del cartellone estivo "REstate ad Andria 2025".Sotto la direzione artistica di Patty Lomuscio e Stefano Porziotta, la città si prepara a vibrare al ritmo del jazz, ospitando artisti di rilievo nazionale e internazionale.L'evento è promosso dall'Assessorato alle Radici del Comune di Andria, con il sostegno di Puglia Culture e punta a valorizzare la bellezza dei luoghi più affascinanti del nostro territorio attraverso la musica.Il 18, 19 e 20 luglio Andria proporrà tre serate di altissimo livello musicale: il 18 luglio – Chiostro di San Francesco – ore 20:30 "Dedicated to Nancy Wilson", omaggio alla grande cantante jazz americana.Con Patty Lomuscio – voce, Vito Di Modugno – Hammond, Gaetano Partipilo – sax, Mimmo Campanale – batteria; il 19 luglio – La Guardiola – ore 20:30 "Unaware Beauty", viaggio sonoro tra jazz contemporaneo ed emozione pura con: Bruno Montrone – pianoforte, Giulio Scianatico – contrabbasso e Dario Riccardo – batteria.Il 20 luglio gran finale con una leggenda vivente del jazz mondiale, in uno dei luoghi simbolo del patrimonio UNESCO: a Castel del Monte , Kenny Barron – Piano Solo (ore 20:30).Un'esperienza musicale unica, sotto le stelle.La tre giorni di musica jazz sarà presentata in Sala Giuntaalla presenza del Sindaco Giovanna Bruno, dell'Assessore alle Radici Cesare Troia e degli organizzatori dell'evento. L'incontro servirà per divulgare tutti i dettagli relativi agli ingressi a Castel del Monte, la viabilità e la mobilità che verrà garantita in vista dell'arrivo di moltissimi appassionati da fuori città.