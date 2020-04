Per i farmacisti pugliesi in arrivo 25 mila mascherine chirurgiche

Una nuova fornitura sanitaria arriva per la nostra Regione: 25mila mascherine sono infatti pronte per i farmacisti pugliesi.Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro hanno annunciato ai farmacisti pugliesi che sono a disposizione per chi in questi giorni sta lavorando al pubblico nelle farmacie 25mila mascherine chirurgiche. "La Regione – si legge nella lettera inviata ai rappresentanti dei farmacisti dal presidente Emiliano e dal direttore di Dipartimento Montanaro - nel confermare il riconoscimento del ruolo fondamentale che stanno svolgendo le farmacie di comunità in questo particolare momento, rafforzando a pieno il ruolo di presidi territoriali di assistenza in una logica di sanità di prossimità e continuità delle cure, comunica la propria disponibilità ad erogare in favore delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, una fornitura di 25.000 mascherine chirurgiche, utili all'espletamento del servizio farmaceutico in convenzione".