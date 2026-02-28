Ospedale del nord barese di Bisceglie e Molfetta: ammesso il finanziamento per 192 mln

Il nuovo ospedale del Nord Barese è stato finanziato con 192 milioni e 500mila euro.Il decreto di ammissione a finanziamento è stato trasmesso dal Ministero della Salute al Dipartimento Salute e Benessere animale e sblocca un investimento complessivo di 192.500.000,00 euro che sarà coperto per il 95% da fondi statali, pari a 182.875.000,00 euro, e per il restante 5% a carico della Regione, per un importo di 9.625.000,00 euro.Ora si potrà procedere alla indizione della gara per la progettazione esecutiva e dei lavori.Il nuovo presidio ospedaliero, classificato come DEA di I Livello (Dipartimento di Emergenza e Accettazione), sorgerà tra Bisceglie e Molfetta per servire un bacino d'utenza di 250.000 persone. In base al progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede una dotazione di circa 250 posti letto. La struttura è destinata a ospitare 14 discipline mediche e chirurgiche.Sono stati previsti inoltre un servizio di oncologia per il trattamento chemioterapico, ambulatori per le prestazioni in day service e a supporto dell'attività di ricovero, un pronto soccorso con 10 posti letto, la radiologia, il laboratorio analisi e la farmacia ospedalieraL'approvazione del finanziamento giunge dopo un complesso iter amministrativo che ha visto la collaborazione tra Ministero della Salute, Regione Puglia e Asl Bat. Ora si passa alla fase di progettazione esecutiva con l'indizione della gara e alla successiva aggiudicazione dell'intervento con un appalto integrato. La procedura è di competenza della Asl Bat.Il cronoprogramma prevede la messa in esercizio del nuovo ospedale in 6 anni e tre mesi.