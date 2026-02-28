Asl Bt
Asl Bt
Attualità

Ospedale del nord barese di Bisceglie e Molfetta: ammesso il finanziamento per 192 mln

Corre la procedura per il secondo ospedale della Bat. La procedura è di competenza della Asl Bat

Andria - sabato 28 febbraio 2026 9.16
Il nuovo ospedale del Nord Barese è stato finanziato con 192 milioni e 500mila euro.
Il decreto di ammissione a finanziamento è stato trasmesso dal Ministero della Salute al Dipartimento Salute e Benessere animale e sblocca un investimento complessivo di 192.500.000,00 euro che sarà coperto per il 95% da fondi statali, pari a 182.875.000,00 euro, e per il restante 5% a carico della Regione, per un importo di 9.625.000,00 euro.
Ora si potrà procedere alla indizione della gara per la progettazione esecutiva e dei lavori.
Il nuovo presidio ospedaliero, classificato come DEA di I Livello (Dipartimento di Emergenza e Accettazione), sorgerà tra Bisceglie e Molfetta per servire un bacino d'utenza di 250.000 persone. In base al progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede una dotazione di circa 250 posti letto. La struttura è destinata a ospitare 14 discipline mediche e chirurgiche.
Sono stati previsti inoltre un servizio di oncologia per il trattamento chemioterapico, ambulatori per le prestazioni in day service e a supporto dell'attività di ricovero, un pronto soccorso con 10 posti letto, la radiologia, il laboratorio analisi e la farmacia ospedaliera
L'approvazione del finanziamento giunge dopo un complesso iter amministrativo che ha visto la collaborazione tra Ministero della Salute, Regione Puglia e Asl Bat. Ora si passa alla fase di progettazione esecutiva con l'indizione della gara e alla successiva aggiudicazione dell'intervento con un appalto integrato. La procedura è di competenza della Asl Bat.
Il cronoprogramma prevede la messa in esercizio del nuovo ospedale in 6 anni e tre mesi.
  • Ospedali
  • asl bat
  • regione puglia
  • Nuovo ospedale di andria
  • ospedale di Bisceglie
Controlli e perquisizioni dei Carabinieri in alcuni immobili del quartiere Europa
28 febbraio 2026 Controlli e perquisizioni dei Carabinieri in alcuni immobili del quartiere Europa
La donna: il potere di creare, nutrire e trasformare. Visite gratuite ad Andria
28 febbraio 2026 La donna: il potere di creare, nutrire e trasformare. Visite gratuite ad Andria
Altri contenuti a tema
Piani sperimentali liste d’attesa nelle 10 ASL pugliesi: oltre 54.000 persone richiamate per anticipare una prestazione Piani sperimentali liste d’attesa nelle 10 ASL pugliesi: oltre 54.000 persone richiamate per anticipare una prestazione Sabato e domenica visite e ricoveri in tutta la Puglia
Muore mamma a 56 anni, marito e figli dicono "sì" alla donazione degli organi Vita di città Muore mamma a 56 anni, marito e figli dicono "sì" alla donazione degli organi L'intervento al Bonomo di Andria dove si sono avvicendate diverse equipe da tutta Italia
Oleoturismo: sempre più visitatori scelgono la Puglia per esperienze legate all'olio d'oliva Territorio Oleoturismo: sempre più visitatori scelgono la Puglia per esperienze legate all'olio d'oliva La regione vanta oltre 370mila ettari di uliveti che rappresentano il 64% della superficie agricola utilizzata della Puglia
Sanità: verso la realizzazione di un CUP unico regionale Sanità: verso la realizzazione di un CUP unico regionale Prima seduta della Commissione sanità: percorsi preferenziali per le malattie rare
Trasferimento Asl Bt. Dimatteo: «Una macchina amministrativa concentrata in un'unica sede» Trasferimento Asl Bt. Dimatteo: «Una macchina amministrativa concentrata in un'unica sede» L'obiettivo è proseguire concretamente nel potenziamento dei servizi sia amministrativi che sanitari
Biologico: la Puglia supera i 318mila ettari bio e si conferma al top in Italia Territorio Biologico: la Puglia supera i 318mila ettari bio e si conferma al top in Italia Coldiretti: "ma il peso degli adempimenti minaccia il futuro delle imprese"
Seduta di consiglio regionale, Vurchio: "Affrontati importanti provvedimenti di carattere finanziario e istituzionale" Politica Seduta di consiglio regionale, Vurchio: "Affrontati importanti provvedimenti di carattere finanziario e istituzionale" Tre i punti esaminati dalla massima assise regionale
QOCO ’26, l’olio come visione: ad Andria la cucina diventa racconto identitario QOCO ’26, l’olio come visione: ad Andria la cucina diventa racconto identitario Stamane la conferenza stampa del concorso internazionale: “Non una gara, ma un progetto culturale”
Un Filo d’ Olio nel Piatto, Qoco in Piazza e un pizzico di …..Sanremo!
28 febbraio 2026 Un Filo d’ Olio nel Piatto, Qoco in Piazza e un pizzico di …..Sanremo!
Forza Italia e Movimento Pugliese: «L’amnesia di Giovanna Bruno e ABC sul sottovia “miracoloso”»
28 febbraio 2026 Forza Italia e Movimento Pugliese: «L’amnesia di Giovanna Bruno e ABC sul sottovia “miracoloso”»
L'urologo Angelo Guarrielo candidato a sindaco di Trani per il cdx
28 febbraio 2026 L'urologo Angelo Guarrielo candidato a sindaco di Trani per il cdx
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
28 febbraio 2026 Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
Nardò-Fidelis Andria: sfida difficile ma stuzzicante
28 febbraio 2026 Nardò-Fidelis Andria: sfida difficile ma stuzzicante
Piani sperimentali liste d’attesa nelle 10 ASL pugliesi: oltre 54.000 persone richiamate per anticipare una prestazione
28 febbraio 2026 Piani sperimentali liste d’attesa nelle 10 ASL pugliesi: oltre 54.000 persone richiamate per anticipare una prestazione
Muore mamma a 56 anni, marito e figli dicono "sì " alla donazione degli organi
27 febbraio 2026 Muore mamma a 56 anni, marito e figli dicono "sì" alla donazione degli organi
Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale
27 febbraio 2026 Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.