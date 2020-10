Oltre 83mila gli aventi diritto al voto ad Andria

La Asl indica i referenti per certificazioni per voto domiciliare

Sono 83.113 gli aventi diritto al voto al turno di ballottaggio, divisi tra 42.291 femmine e 40.822 maschi.Le sezioni sono 110.La Direzione Generale Asl ha indicato nei dottori Matera, Pollice e Cannone i dirigenti abilitati al rilascio delle certificazioni medico legali di accompagnamento ai seggi e per il voto domiciliare.Sono in servizio dalle 9 alle 13.00 fino a sabato, e durante gli orari di votazione il 4 e 5 ottobre 2020.Le loro sedi sono in viale Trentino, Palazzo di Città, Ospedale e Borgata Montegrosso.