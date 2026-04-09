olio d'oliva
olio d'oliva
Territorio

Olio d'oliva: Coldiretti Puglia, nei magazzini 80mila ton EVO made in Italy (+117%)

Ma nel 2025 gli arrivi in Italia di olio d’oliva straniero sono aumentati del 50% in quantità

Puglia - giovedì 9 aprile 2026 7.03 Comunicato Stampa
Al 28 febbraio 2026 nei magazzini pugliesi si registrano 80mila tonnellate di olio extravergine d'oliva made in Italy, il 117% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre nel 2025 gli arrivi in Italia di olio d'oliva straniero sono aumentati del 50% in quantità, facendo crollare i prezzi di quello nazionale e favorendo inganni e speculazioni. A denunciarlo è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati dell'ultimo Report 'Frantoio Italia' dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, che lancia l'allarme su una situazione che colpisce duramente anche la Puglia, cuore della produzione olivicola italiana.
Un passo avanti importante è rappresentato dal provvedimento entrato in vigore il 1° marzo, fortemente sostenuto da Coldiretti e Unaprol, che introduce l'obbligo di indicare con precisione nel Registro Telematico della Tracciabilità la natura degli oli in regime di traffico di perfezionamento attivo (Tpa) e le operazioni di "equivalenza", una misura necessaria – aggiunge Coldiretti Puglia - per colmare un vuoto normativo che ha favorito per anni l'importazione di olio straniero a dazio zero, senza adeguate garanzie sulla destinazione finale.

L'olio extravergine d'oliva, simbolo della Dieta Mediterranea e pilastro dell'economia agricola pugliese, è oggi minacciato – aggiunge Coldiretti Puglia - non solo dall'aumento dei costi di produzione, ma anche dall'invasione di prodotto straniero, con il caso emblematico rappresentato dall'olio tunisino, venduto mediamente a poco più di 3,5 euro al chilo, con effetti devastanti sul mercato interno.
L'afflusso di olio estero sta infatti comprimendo i prezzi, costringendo gli olivicoltori pugliesi a vendere sotto i costi di produzione – insiste Coldiretti Puglia - una dinamica alimentata anche da pratiche scorrette e traffici senza scrupoli. Accanto all'olio low cost che entra quotidianamente nei porti italiani, si registrano vere e proprie frodi: oli di semi colorati con clorofilla spacciati per extravergine, miscele non dichiarate di olio lampante – la qualità più scadente – trattato e raffinato per sembrare idoneo al consumo, diffuse anche etichette ingannevoli, dove la dicitura "Confezionato in Italia" è ben visibile, mentre l'origine reale del prodotto è nascosta in caratteri minuscoli.

La tutela del Made in Italy – e in particolare dell'olio pugliese – passa anche dal rafforzamento dei controlli sugli oli provenienti da Paesi extra Ue – dice Coldiretti Puglia - dove spesso vengono utilizzate sostanze vietate in Europa. Serve applicare con forza il principio di reciprocità delle regole, estendere il sistema di tracciabilità Sian a livello europeo e contrastare le pratiche sleali nella grande distribuzione, a partire dal sottocosto che penalizza le produzioni Dop e Igp.
Fondamentali restano inoltre la trasparenza, i controlli organolettici e un monitoraggio costante da parte del Masaf sulla qualità dell'olio presente sugli scaffali solo così è possibile difendere il valore dell'extravergine italiano e arginare l'ingresso di prodotti a basso costo e basso valore.
Parallelamente, Coldiretti e Unaprol, attraverso le iniziative della Fondazione Evooschool, lavorano per diffondere la cultura dell'olio tra i consumatori, promuovendo i benefici dell'extravergine e incentivando scelte di acquisto consapevoli. L'olio 100% italiano non è solo un'eccellenza gastronomica, ma un vero investimento in salute e qualità della vita. In Puglia, inoltre, il settore olivicolo rappresenta – conclude Coldiretti Puglia - una leva strategica anche per il turismo, grazie alla crescita dell'oleoturismo: un modello di accoglienza esperienziale che valorizza il territorio, le tradizioni e la qualità delle produzioni locali, al pari degli oli DOP e dell'IGP 'Olio di Puglia' fortemente identitario e di sicura provenienza e qualità.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • regione puglia
  • coldiretti
  • olio extravergine di oliva cultivar Coratina
  • Strada dell'olio extravergine d'oliva
  • Olio Tunisino
  • olive
  • olivicoltura
  • olio d'oliva
Andria 2020-2025, il bilancio dei lavori in consiglio comunale del presidente Vurchio
9 aprile 2026 Andria 2020-2025, il bilancio dei lavori in consiglio comunale del presidente Vurchio
Consiglio Comunale, i provvedimenti approvati nella seduta di mercoledì 8 aprile
9 aprile 2026 Consiglio Comunale, i provvedimenti approvati nella seduta di mercoledì 8 aprile
Altri contenuti a tema
Aumentano nelle campagne pugliesi (+4%) gli infortuni sul lavoro Aumentano nelle campagne pugliesi (+4%) gli infortuni sul lavoro Coldiretti Puglia: "Al via bando Ismea per la sicurezza dei trattori"
Interruzione viabilità adriatica frana Petacciato: dichiarazione del presidente della Regione, Antonio Decaro Politica Interruzione viabilità adriatica frana Petacciato: dichiarazione del presidente della Regione, Antonio Decaro "Il blocco della viabilità adriatica su ferro e su gomma rischia di isolare la Puglia"
DDL Zerosei, Vurchio: "Meno parole, più servizi per famiglie e bambini" Politica DDL Zerosei, Vurchio: "Meno parole, più servizi per famiglie e bambini" Del consigliere regionale Giovanni Vurchio
Piani di recupero delle liste d’attesa: raggiunto il 95% del target Attualità Piani di recupero delle liste d’attesa: raggiunto il 95% del target Un terzo delle prestazioni erogate é relativo al 2026
Giornata Mondiale della Salute: l’olio extravergine di oliva alleato del benessere Giornata Mondiale della Salute: l’olio extravergine di oliva alleato del benessere Dalla prevenzione cardiovascolare alla dieta mediterranea, il ruolo dell’EVO in un’alimentazione sana ed equilibrata
Pasquetta nel segno della semplicità, vincono pic nic e gite fuori porta Vita di città Pasquetta nel segno della semplicità, vincono pic nic e gite fuori porta La consueta analisi per il Lunedì dell'Angelo di Coldiretti Puglia
Pasqua, Coldiretti Puglia: spesi 150mln a tavola. Domina la tradizione Pasqua, Coldiretti Puglia: spesi 150mln a tavola. Domina la tradizione Ammonta a circa 150 milioni di euro la spesa dei pugliesi per imbandire le tavole di Pasqua
Gasolio agricolo, Coldiretti Puglia, bene credito d’imposta (20%) salva semine e lavori in campo Gasolio agricolo, Coldiretti Puglia, bene credito d’imposta (20%) salva semine e lavori in campo I prezzi del carburante agricolo sono aumentati del 70% dallo scoppio della guerra
Al Sindaco Giovanna Bruno il Premio Nazionale Solidarietà  “Mons. Cataldo Naro” 2026 
9 aprile 2026 Al Sindaco Giovanna Bruno il Premio Nazionale Solidarietà  “Mons. Cataldo Naro” 2026 
Dopo la scuola, costruire il futuro: ad Andria un incontro dedicato alle famiglie di persone con disabilità
9 aprile 2026 Dopo la scuola, costruire il futuro: ad Andria un incontro dedicato alle famiglie di persone con disabilità
Il Prefetto Anania adotta tre interdittive antimafia
9 aprile 2026 Il Prefetto Anania adotta tre interdittive antimafia
Verde urbano, avviato un censimento per il monitoraggio digitale
8 aprile 2026 Verde urbano, avviato un censimento per il monitoraggio digitale
Festival della legalità, ecco la storia di Lia Pipitone e la possibilità di scegliere
8 aprile 2026 Festival della legalità, ecco la storia di Lia Pipitone e la possibilità di scegliere
Andria pedala, appuntamento giunto alla 13esima edizione
8 aprile 2026 Andria pedala, appuntamento giunto alla 13esima edizione
Assemblea annuale dell'Andria Multiservice Spa: bilancio e prospettive
8 aprile 2026 Assemblea annuale dell'Andria Multiservice Spa: bilancio e prospettive
Salute della donna: ad Andria dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti
8 aprile 2026 Salute della donna: ad Andria dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.