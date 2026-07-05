acqua
acqua
Territorio

Crisi idrica: la Puglia ha perso 12,66 milioni di metri cubi d’acqua dagli invasi

Coldiretti Puglia: "Subito nuove opere peer trattenere le piogge"

Puglia - domenica 5 luglio 2026 5.12 Comunicato Stampa
In appena sette giorni la Puglia ha perso 12,66 milioni di metri cubi d'acqua dagli invasi pur mantenendo un livello di riempimento del 77% grazie alle abbondanti piogge cadute tra inverno e primavera 2026, e questo dimostra che l'acqua c'è, ma va trattenuta perché senza nuove infrastrutture il patrimonio idrico accumulato rischia di disperdersi rapidamente sotto la spinta delle temperature estreme, oltre alle condotte colabrodo che continuano a disperdere una quota significativa della risorsa lungo la rete di distribuzione. Per questo Coldiretti Puglia, in occasione dell'Assemblea nazionale dell'ANBI in corso a Roma, rilancia la necessità di passare dall'emergenza alla programmazione, accelerando la realizzazione di nuovi invasi, il completamento delle infrastrutture idriche e l'ammodernamento della rete per garantire acqua alle imprese agricole e ai cittadini.

"L'acqua è la più grande infrastruttura strategica del nostro Paese. È una risorsa che genera sviluppo, produce energia, garantisce cibo, tutela il territorio e rappresenta un presidio di pace. Di fronte all'avanzare della siccità e della desertificazione non possiamo più permetterci di rincorrere le emergenze. Servono scelte immediate e investimenti concreti. Le priorità sono chiare: ammodernare una rete idrica che disperde una quantità inaccettabile di acqua, realizzare una rete diffusa di invasi con sistemi di pompaggio per aumentare la capacità di accumulo e garantire l'autosufficienza idrica del settore agricolo, accelerando finalmente la cantierabilità delle opere già progettate. Da anni discutiamo di piani, strategie e programmi. Oggi il Paese ha bisogno di cantieri. Non possiamo continuare a ripetere le stesse analisi mentre gli agricoltori sono costretti ad affrontare danni sempre più gravi", ha affermato il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, intervenendo all'Assemblea nazionale dell'ANBI. "Ogni anno sul nostro Paese cadono enormi quantità di pioggia, ma siamo ancora in grado di trattenere solo una minima parte della risorsa, molto meno di quanto fanno altri Paesi europei. È un paradosso che non possiamo più accettare. Le grandi opere possono rappresentare un motivo di orgoglio nazionale, ma le priorità dei cittadini sono altre. Chi apre il rubinetto e non trova acqua, chi vede i raccolti compromessi o è costretto a rinunciare al proprio patrimonio zootecnico chiede risposte oggi, non tra decenni", conclude Gesmundo.

Secondo l'ultimo report dell'Osservatorio sulle Risorse Idriche dell'ANBI, le elevate temperature stanno determinando una rapida diminuzione delle riserve idriche, nonostante il miglioramento registrato grazie alle piogge dell'inverno e della primavera 2026 che hanno consentito di recuperare circa 76 milioni di metri cubi d'acqua negli invasi della Capitanata rispetto a fine 2025, mentre in Basilicata gli invasi di Monte Cotugno, Pertusillo, Camastra e Basentello mantengono l'81% del volume autorizzato, con una disponibilità superiore di circa 128 milioni di metri cubi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pur registrando un fisiologico calo dei volumi dovuto al caldo e all'aumento dei consumi irrigui.

"Le piogge del 2026 hanno dato respiro alle campagne pugliesi e hanno consentito di ricostituire una parte importante delle riserve idriche, ma sarebbe un grave errore pensare che l'emergenza sia alle spalle. I cambiamenti climatici ci consegnano un'alternanza sempre più frequente tra precipitazioni intense e lunghi periodi di siccità. L'acqua che cade va trattenuta quando c'è, perché sarà quella che servirà nei mesi estivi. Per questo non possiamo più perdere tempo: bisogna realizzare gli invasi programmati, completare le infrastrutture e mettere in sicurezza il sistema idrico regionale", afferma Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia.

Per Coldiretti Puglia è necessario accelerare gli investimenti sulle opere strategiche previste dal piano invasi, ridurre le perdite della rete idrica e migliorare l'efficienza dei sistemi di distribuzione, perché l'acqua rappresenta il primo fattore produttivo dell'agricoltura regionale e una risorsa essenziale anche per cittadini, imprese e ambiente.

"Oggi il problema non è soltanto la scarsità d'acqua, ma l'incapacità del sistema di conservare quella che arriva con eventi meteorologici sempre più intensi e concentrati. Le piogge di quest'anno hanno dimostrato che possiamo accumulare risorse preziose, ma senza una rete moderna di invasi e infrastrutture continuiamo a disperdere un patrimonio fondamentale. Occorre accelerare la cantierabilità delle opere già progettate, ridurre le perdite della rete e trasformare ogni precipitazione in una riserva strategica per affrontare i mesi più difficili, garantendo sicurezza alimentare, competitività alle imprese agricole e tutela dei territori", conclude Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia.

Per Coldiretti Puglia è il momento di passare definitivamente dalla gestione dell'emergenza alla programmazione, realizzando gli invasi e le infrastrutture necessarie per rendere il sistema idrico regionale più resiliente ai cambiamenti climatici, garantendo acqua alle imprese agricole, ai cittadini e ai territori anche nei periodi di maggiore stress climatico.
  • acquedotto pugliese
  • coldiretti
  • acquedotto rurale della murgia
  • agricoltura
  • Consorzi di bonifica
Tempi duri per gli sporcaccioni: i Comuni della Bat potranno attivare il servizio di vigilanza ambientale
5 luglio 2026 Tempi duri per gli sporcaccioni: i Comuni della Bat potranno attivare il servizio di vigilanza ambientale
Incidente ferroviario 2016: giunta regionale istituisce giornata in ricordo delle 23 vittime  
5 luglio 2026 Incidente ferroviario 2016: giunta regionale istituisce giornata in ricordo delle 23 vittime  
Altri contenuti a tema
Si aprono le vacanze di luglio dopo il pienone registrato a giugno, con 13,5 milioni di italiani in partenza Turismo Si aprono le vacanze di luglio dopo il pienone registrato a giugno, con 13,5 milioni di italiani in partenza La Puglia si presenta alla stagione estiva 2026 con un trend di crescita già consolidato nei primi mesi dell’anno
Oltre 70 gli ettari di proprietà Ismea disponibili in Puglia: uno di questi è nella Bat Oltre 70 gli ettari di proprietà Ismea disponibili in Puglia: uno di questi è nella Bat Lo rende noto Coldiretti Puglia: "opportunità per un sostegno concreto per incentivare il ricambio generazionale"
Irrigazione, Confagricoltura Bari-BAT: "Disservizi inaccettabili nel pieno stagione produttiva. Serve fare subito chiarezza" Irrigazione, Confagricoltura Bari-BAT: "Disservizi inaccettabili nel pieno stagione produttiva. Serve fare subito chiarezza" Relativi ai ritardi nell'erogazione dell'acqua irrigua da parte del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
Flai Cgil Puglia: "Rigenerare le masserie per rigenerare l’agricoltura e contrastare lo spopolamento rurale" Flai Cgil Puglia: "Rigenerare le masserie per rigenerare l’agricoltura e contrastare lo spopolamento rurale" Una strategia per i piccoli produttori e per la Puglia rurale
Caldo record: ecco i dieci alimenti amici dell'abbronzatura Caldo record: ecco i dieci alimenti amici dell'abbronzatura Coldiretti Puglia: "dieta ideale per preparare la pelle al sole si basa soprattutto sul consumo di alimenti ricchi di vitamina A e carotenoidi"
Incendi: stagione del fuoco partita in anticipo rispetto agli anni passati Incendi: stagione del fuoco partita in anticipo rispetto agli anni passati È quanto denuncia Coldiretti Puglia: ogni ettaro divorato dal fuoco costa oltre 10mila euro tra lo spegnimento e la bonifica ed i costi a lungo termine
Spighe Verdi 2026, Andria ancora una volta tra i comuni italiani rurali sostenibili Attualità Spighe Verdi 2026, Andria ancora una volta tra i comuni italiani rurali sostenibili Otto i comuni pugliesi (Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Maruggio, Nardò, Ostuni e Troia) che portano a casa questo riconoscimento
Salta condotta irrigua tra le campagne di Andria e Barletta: persi migliaia di metri cubi d'acqua Salta condotta irrigua tra le campagne di Andria e Barletta: persi migliaia di metri cubi d'acqua Succede in contrada Polvere nel distretto 52. È il paradosso denunciato da Coldiretti Puglia
Il Comune a portata di click: l’Andria del futuro secondo Dina Liso
5 luglio 2026 Il Comune a portata di click: l’Andria del futuro secondo Dina Liso
Camera penale di Trani: dopo le dimissioni di quattro consiglieri si dimette il presidente Luca Gagliardi
4 luglio 2026 Camera penale di Trani: dopo le dimissioni di quattro consiglieri si dimette il presidente Luca Gagliardi
Fidelis Andria: presentata la campagna abbonamenti 2026/2027
4 luglio 2026 Fidelis Andria: presentata la campagna abbonamenti 2026/2027
Passaggio del Martelletto al Rotary Club Andria Castelli Svevi
4 luglio 2026 Passaggio del Martelletto al Rotary Club Andria Castelli Svevi
Si aprono le vacanze di luglio dopo il pienone registrato a giugno, con 13,5 milioni di italiani in partenza
4 luglio 2026 Si aprono le vacanze di luglio dopo il pienone registrato a giugno, con 13,5 milioni di italiani in partenza
Andria celebra la "Giornata in ricordo delle 23 vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016 "
4 luglio 2026 Andria celebra la "Giornata in ricordo delle 23 vittime dell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016"
Protezione civile, nasce il Nucleo Tecnico regionale per la gestione tecnica dell'emergenza post-sismica degli edifici
4 luglio 2026 Protezione civile, nasce il Nucleo Tecnico regionale per la gestione tecnica dell'emergenza post-sismica degli edifici
Giunta Andria, Troia guarda al futuro: "Lavoriamo per proseguire la crescita "
4 luglio 2026 Giunta Andria, Troia guarda al futuro: "Lavoriamo per proseguire la crescita"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.