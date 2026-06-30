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Un "sì" da favola all'ombra del maniero federiciano: il giovane turista olandese si inginocchia davanti alla fidanzata
Attualità

Un amore da favola a Castel del Monte: la romantica proposta di matrimonio del turista olandese

L'emozionante racconto social di Enza Sgaramella del tour operator incoming "Turisti in Puglia"

Andria - martedì 30 giugno 2026 11.54
Castel del Monte si conferma, ancora una volta, non solo un simbolo di storia e mistero, ma anche uno dei palcoscenici più romantici del mondo. A testimoniarlo è una splendida storia raccontata sui social da Enza Sgaramella, tour operator incoming "Turisti in Puglia", che ha vissuto in prima persona un momento indimenticabile, immortalando l'istante in una foto densa di emozione.

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando un ragazzo olandese – un "ragazzone" di quasi due metri – ha contattato Enza con un obiettivo chiarissimo e un pizzico di sana complicità: organizzare una proposta di matrimonio speciale, un momento unico che la sua fidanzata non avrebbe mai dimenticato.
La coppia aveva alle spalle già due settimane di viaggio alla scoperta delle meraviglie della Puglia. Avrebbero potuto scegliere qualsiasi scorcio, dalle spiagge del Salento ai vicoli di Polignano, ma la scelta del giovane è ricaduta proprio sul colosso federiciano di Andria. Un luogo che da secoli racchiude in sé il senso profondo di armonia, mistero e infinito.

Il piano ha funzionato alla perfezione. Lei, del tutto ignara di ciò che stava per accadere, si è ritrovata davanti al maestoso castello proprio mentre lui si inginocchiava sul sentiero per porgerle l'anello, lasciandola a bocca aperta per la sorpresa. "Lei non sospettava nulla – racconta Enza Sgaramella sui suoi canali social – ed io, per qualche minuto, sono stata testimone di uno dei momenti più importanti della loro vita: un 'sì' pronunciato sorrisi, lacrime e tanta emozione."

Per la guida andriese, questa sorpresa è stata anche l'ennesima conferma del valore profondo del proprio lavoro e dell'anima di un territorio che sa ancora stupire. "Che dire... questo posto, nonostante tutto, continua a regalarmi emozioni autentiche e a ricordarmi perché lo amo così tanto" ha aggiunto Enza, concludendo con un caloroso augurio alla nuova coppia per una vita piena di amore, complicità e felicità.
Una storia semplice ma potente, che dimostra come la grande bellezza di Andria continui a superare i confini nazionali, entrando per sempre nei ricordi più preziosi di chi la visita.
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