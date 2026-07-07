I 90 anni di Lino Banfi: Rai 1 manda in in onda mercoledì 8 luglio "Lino d'Italia – Storia di un itALIENO"

celebra uno dei più grandi interpreti dello spettacolo italiano conil documentario diretto dascritto insieme allo stessoe prodotto daLino Banfi è stato protagonista questa mattina, martedì 7 luglio sul palco della Corte degli Agostiniani di Rimini, durante la quarta giornata dell'Italian Global Series. L'attore ha ripercorso la sua lunga carriera tra aneddoti, battute e ricordi, parlando dei suoi ruoli più celebri e del rapporto con il pubblico.Ma torniamo al film a lui dedicato: il documentario sarà in ondaalla vigilia del novantesimo compleanno dell'attore pugliese, che ricorrerà, offrendo al grande pubblico un ritratto intimo e autentico di uno degli artisti più amati del cinema e della televisione italiana.Con questo progetto,rinnova il proprio impegno nel sostenere produzioni audiovisive capaci di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e identitario della Puglia, promuovendo storie che affondano le proprie radici nel territorio e ne raccontano i luoghi, i talenti e la memoria.Girato prevalentemente nella prestigiosa cornice del Teatro Petruzzelli di Bari, il film attraversa anche Andria, dove Lino Banfi frequentò il seminario, e Canosa di Puglia, il paese in cui è cresciuto e al quale è rimasto profondamente legato. La Puglia non è soltanto lo scenario della narrazione, ma diventa parte integrante del racconto biografico, accompagnando lo spettatore in un viaggio nei luoghi che hanno segnato la vita dell'artista.Con uno sguardo ironico, tenero e affettuosamente dissacrante,mette in dialogo, il suo vero nome, intrecciando vita privata e carriera pubblica, ricordi familiari e successi popolari. Attraverso materiali d'archivio, testimonianze inedite e una messa in scena teatrale e surreale, il racconto ripercorre l'infanzia a Canosa, gli anni della gavetta, gli incontri decisivi, il successo nel cinema e nella televisione e il profondo legame con la sua terra d'origine.Il progetto segna inoltre una nuova collaborazione, dopo La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione. La messa in onda su Rai 1 rappresenta un'importante occasione per far conoscere a milioni di spettatori una storia profondamente legata alla Puglia e a uno dei suoi figli più illustri, confermando la missione di Apulia Film Commission nel sostenere opere che promuovono il territorio attraverso il linguaggio del cinema e dell'audiovisivo.