Occupazione: oltre 600 nuove opportunità lavorative nella Bat, a Bari e Foggia

In testa alla richiesta di personale i settori Servizi turistici e culturali, Ristorazione e Costruzioni, Impianti, Immobiliare

BAT - sabato 30 agosto 2025 Comunicato Stampa
I Centri per l'impiego della BAT continuano la loro azione per sostenere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel territorio.
Nella nuova edizione del report dei Centri per l'impiego della BAT, aggiornato al 28 agosto, sono presenti 58 annunci per un totale di 98 posizioni lavorative.

Di seguito il numero di profili richiesti dalle imprese della Sesta provincia, proposti dai Centri per l'impiego, suddivisi per aree occupazionali:
● Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 2 risorse.
● Commercio, Vendita, Artigianato, Noleggio: 18 risorse.
● Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 25 risorse.
● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 1 risorsa.
● Industria, Produzione, Metalmeccanico: 3 risorse.
● Servizi amministrativi e contabili, servizi professionali: 3 risorse.
● Servizi socio-sanitari ed educativi: 8 risorse.
● Servizi turistici e culturali, ristorazione: 38 risorse.
Nel report - sfogliabile a questo link - https://www.calameo.com/read/0074071715814a5887c06 - sono indicati i requisiti specifici degli annunci con titolo, descrizione dell'offerta, indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento. Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l'impiego BAT, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l'app "Lavoro per te Puglia".

Per la ricerca di personale, i datori di lavoro possono contattare i Centri per l'impiego BAT, dove operatori dedicati supportano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO) con servizi gratuiti e personalizzati.

I Centri per l'impiego degli ambiti di Foggia, BAT e Bari cooperano insieme per promuovere le offerte di lavoro gestite dagli operatori IDO. Nei report dei tre ambiti, sono presenti complessivamente 616 posizioni per un totale di 290 annunci.

Per la consultazione delle offerte di lavoro, è possibile visionare anche i report dei Centri per l'impiego di Bari e Foggia disponibili a questi link:
Nel report delle offerte di lavoro è presente un inserto speciale dedicato ad EURES, la rete di cooperazione europea dei servizi (pubblici) per l'impiego, istituita dall'UE, a sostegno della libera circolazione dei lavoratori. Le offerte di lavoro EURES sono consultabili a questo link https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=it ed è possibile filtrare per nazione, settore e professione.

Per avere informazioni sulle proposte lavorative presenti sul portale e sui progetti della rete, è possibile consultare gli assistenti EURES presenti nei Centri per l'impiego o inviare un'email a eurespuglia@regione.puglia.it.

Per informazioni sull'invio dei curricula, sulle offerte di lavoro attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l'Impiego BAT, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpalpuglia.it).


Ѐ possibile essere aggiornati sulle opportunità di lavoro e formazione anche seguendo la pagina Facebook "Centri Impiego provincia BAT" a questo link.
