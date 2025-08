Nuovo ulivo positivo alla Xylella nella Bat: è sulla provinciale che da Bisceglie porta ad Andria

Il rischio che la Xylella possa estendersi verso nuove aree della Bat resta sempre alto, tanto da preoccupare seriamente il comparto olivicolo della provincia più olivetata d'Europa.Un nuovo caso di positività alla Xylella è stato registrato a Bisceglie. A renderlo noto è l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, in seguito alle attività di monitoraggio condotte sul territorio dopo il ritrovamento di quattro alberi infetti nell'area di servizio dell'autostrada A/14, in agro di Bisceglie.L'albero colpito è stato individuato in via Andria, nei pressi della rotatoria che collega alla strada statale 16 in direzione Trani. La conferma ufficiale è arrivata giovedì 31 luglio, durante i lavori della IV Commissione consiliare regionale, alla presenza dell'assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia, del dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario Salvatore Infantino e dei rappresentanti delle principali organizzazioni di categoria.A fare il punto è stato proprio Infantino, che ha definito preoccupante il ritrovamento dell'ulivo infetto oltre il raggio di 2,5 chilometri dal focolaio principale. Questa nuova positività fa scattare nuovamente la macchina regionale, con l'attivazione di ulteriori fasce di controllo.L'assessore regionale Donato Pentassuglia, durante la riunione in commissione, ha confermato che si sta facendo un'azione di controllo e monitoraggio molto serio ed ha reiterato la richiesta di una maggiore collaborazione senza tralasciare nulla, con l'augurio che la pianta ritrovata in agro di Bisceglie sia un singolo caso.Naturalmente il mondo olivicolo pugliese, determinato a non abbassare la guardia a fronte di questa terribile piaga, attende risposte certe dalle istituzioni preposte ed un monitoraggio costante, così da impedire l'estendersi della Xylella ad altre zone olivetate.