Nuove telecamere installate ad Andria: anche per la lettura delle targhe

Andria città più sorvegliata e quindi più protetta. Gli ultimi avvenimenti di cronaca ma anche gli episodi quotidiani legati al mancato rispetto delle norme del Codice della Strada come anche l'illecito abbandono di rifiuti, riportano quotidianamente la necessità di maggiori controlli e quindi di tutela per la collettività. Ebbene, un grosso aiuto arriva dalla tecnologia, quella di ultima generazione. Andria infatti avrà a breve altre nuove telecamere per la videosorveglianza, alcune anche dotate di lettura delle targhe. A darne notizia è la Sindaca Giovanna Bruno, nel suo post serale."Ultime telecamere installate oggi in Città. Ne sono state sostituite e mantenute 65, di cui 2 per lettura targhe.L'intervento è stato interamente finanziato dal bilancio pluriennale 2022-2024. L'appalto prevede la manutenzione sino ai primi mesi del 2026.In cantiere ci sono ulteriori 50 telecamere da installare con il finanziamento europeo poc legalità di 250 mila euro. E nel frattempo continuano a fioccare le prime contravvenzioni per abbandono rifiuti".Buone notizie che ci fanno ben sperare per il prossimo futuro.