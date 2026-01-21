Nuova mappa dei comuni montani: Andria esclusa dalla lista
Nuova mappa dei comuni montani: Andria esclusa dalla lista
Territorio

Nuova mappa dei comuni montani: Andria esclusa dalla lista

La Puglia rischia l'esclusione di massa

Andria - mercoledì 21 gennaio 2026 12.38 Comunicato Stampa
In attesa della nuova proposta del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, la riforma della classificazione dei Comuni montani resta sospesa in un limbo istituzionale che continua ad alimentare tensioni tra Governo, Regioni ed enti locali. Il mancato accordo in Conferenza Stato-Regioni ha infatti rinviato ancora una volta una decisione destinata a incidere profondamente sull'assetto territoriale del Paese, sull'accesso ai fondi dedicati alla montagna e sulle politiche di contrasto allo spopolamento delle aree interne.

In Puglia l'impatto sarebbe particolarmente pesante: 47 Comuni su 61 (il 77%) uscirebbero dall'elenco dei Comuni montani, tra cui anche Andria, Corato, Minervino, Spinazzola Ruvo e Bitonto. La provincia di Foggia è l'area più colpita, con 26 Comuni esclusi, molti dei quali presentano livelli di vulnerabilità abbastanza elevati (8° decile) secondo l'Indice di Fragilità comunale ISTAT e un reddito pro capite medio intorno ai 16mila euro, ben al di sotto della media nazionale. In alcuni casi si scende sotto i 14mila euro, come a Cagnano Varano e Carpino.

La perdita dello status di Comune montano non è solo simbolica: significa meno fondi, meno agevolazioni fiscali, meno strumenti contro lo spopolamento, con il rischio di aggravare divari territoriali già profondi.

Emblematico il caso di Carlantino, poco più di 700 abitanti, reddito medio di circa 14mila euro, indice di fragilità 9° decile e un'altitudine superiore ai 700 metri. Il sindaco Graziano Coscia avverte: «Restare fuori dall'elenco dei Comuni montani significherebbe pagare l' Imu sui terreni agricoli, difficoltà sul fronte scolastico e un colpo durissimo all'economia locale. Siamo un'area interna, lontana dai poli di servizio, con una popolazione anziana e uno spopolamento già molto forte. Questa norma rischia di accelerare l'abbandono. Su questa riforma – sottolinea il sindaco – Asmel e le altre associazioni dei Comuni si stanno attivando con forza affinché le voci e le reali esigenze dei territori arrivino nelle sedi istituzionali competenti. È fondamentale che il confronto non resti chiuso nei palazzi, ma parta dall'ascolto diretto dei Comuni che vivono ogni giorno le difficoltà delle aree montane e interne».

Per i sindaci pugliesi, la montanità non è una quota altimetrica ma una condizione di vita quotidiana, fatta di distanze, servizi ridotti e fragilità strutturali che non possono essere misurate "con il righello".
Sulle criticità complessive interviene Giovanni Caggiano, presidente di Asmel: «I criteri adottati presentano contraddizioni evidenti. Vengono esclusi Comuni con forti fragilità sociali e riconosciuti nelle SNAI, mentre restano dentro realtà costiere o ad alto reddito. È una distorsione che riduce l'efficacia degli investimenti pubblici».

«Serve una revisione – conclude Caggiano – che integri parametri socio-economici, accessibilità ai servizi e isolamento territoriale, per indirizzare le risorse verso i Comuni e i cittadini realmente fragili».
  • territorio
Referendum giustizia, nella Bat si costituisce il comitato per il "No "
21 gennaio 2026 Referendum giustizia, nella Bat si costituisce il comitato per il "No"
Fidelis Andria, presentato mister Catalano: "Qui c'è un gruppo sano. Obiettivi? Prima ritroviamo l'entusiasmo "
21 gennaio 2026 Fidelis Andria, presentato mister Catalano: "Qui c'è un gruppo sano. Obiettivi? Prima ritroviamo l'entusiasmo"
Altri contenuti a tema
Ad Andria il cortometraggio "Volti, Mani e Cuore": una dedica alle eccellenze del territorio Eventi e cultura Ad Andria il cortometraggio "Volti, Mani e Cuore": una dedica alle eccellenze del territorio In programma il 23 gennaio
Crisi idrica anche nella BAT: "Oliveti e rischio con lo stop irriguo” Attualità Crisi idrica anche nella BAT: "Oliveti e rischio con lo stop irriguo” De Noia: “Al Consorzio e a Pentassuglia chiediamo un incontro per valutare soluzioni e interventi”
Ferragosto sicuro nella BAT: intensificati i controlli della Polizia di Stato Ferragosto sicuro nella BAT: intensificati i controlli della Polizia di Stato Oltre 875 persone e 423 veicoli controllati, due denunce e 100 sanzioni
Andria riceve la Spiga Verde 2025: si conferma Comune Rurale Andria riceve la Spiga Verde 2025: si conferma Comune Rurale La cerimonia di premiazione al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Roma
Il Triathlon a Trani: un esempio di sport come valore di sviluppo Il Triathlon a Trani: un esempio di sport come valore di sviluppo Aspettando la VII edizione della "Trani Triathlon Olimpico 2025": le interviste
Alta Murgia, al via la Campagna Antincendio Boschivo 2025 Alta Murgia, al via la Campagna Antincendio Boschivo 2025 Incontro operativo tra le istituzioni per la salvaguardia del Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Barletta, Andria e Trani sul podio del miglior clima d'Italia: Bari al primo posto Barletta, Andria e Trani sul podio del miglior clima d'Italia: Bari al primo posto La classifica delle città con il miglior clima, elaborata dal Sole 24 Ore
Istituito l'inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia Istituito l'inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia Matrangola: «Strumento strategico per tutelare l'identità culturale pugliese»
DesTEENazione, pubblicato l'avviso per tavolo adolescenti
21 gennaio 2026 DesTEENazione, pubblicato l'avviso per tavolo adolescenti
Rinvio dell’incontro del 22 gennaio Stato Lavori interramento della ferrovia nella città di Andria
21 gennaio 2026 Rinvio dell’incontro del 22 gennaio Stato Lavori interramento della ferrovia nella città di Andria
Coldiretti Puglia, chiede più controlli e stop alle importazioni sleali. Da olio a ortofrutta Puglia a rischio
21 gennaio 2026 Coldiretti Puglia, chiede più controlli e stop alle importazioni sleali. Da olio a ortofrutta Puglia a rischio
Nuova allerta meteo gialla per pioggia fino alle 20 di mercoledì 21 gennaio
20 gennaio 2026 Nuova allerta meteo gialla per pioggia fino alle 20 di mercoledì 21 gennaio
Nuovo ospedale di Andria: il Sindaco Bruno scrive al neo assessore regionale alla Sanità Pentassuglia
20 gennaio 2026 Nuovo ospedale di Andria: il Sindaco Bruno scrive al neo assessore regionale alla Sanità Pentassuglia
Prima riunione di Decaro e Pentassuglia con direttori ASL commissari e direttori di Pronto Soccorso
20 gennaio 2026 Prima riunione di Decaro e Pentassuglia con direttori ASL commissari e direttori di Pronto Soccorso
San Sebastiano, festa della Polizia Locale. Ad Andria é tempo di bilanci
20 gennaio 2026 San Sebastiano, festa della Polizia Locale. Ad Andria é tempo di bilanci
Festa di San Sebastiano: Gli encomi ed i riconoscimenti al personale della Polizia Locale di Andria
20 gennaio 2026 Festa di San Sebastiano: Gli encomi ed i riconoscimenti al personale della Polizia Locale di Andria
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.