Ad Andria Antonio Abruzzese coniuga i suoi studi enogastronomici a quelli teologici

Un amore per la cucina che arriva fino a combaciare direttamente con l'amore per Dio: è la storia di, un giovane padre di famiglia andriese, laureato ine in. Un percorso che Antonio – in arte the cooking man – ha reso suo a tutto tondo.Abbiamo chiesto quindi ad Antonio di parlaraci un po' di lui, di questa sua esperienza e considerando il periodo e la sua padronanza in ambito culinario anche dei piatti tipici pasquali ad Andria.«È avvenuto tutto in maniera casuale, perché io mi sono diplomato presso l'alberghiero di Molfetta nel 2009. Poi successivamente il desiderio, la passione di – oltre i fornelli – conoscere il mondo universitario – in modo particolare quello dei cibi – mi ha portato a iscrivermi alla facoltà di agraria (corso scienze, tecnologia alimentare, beni enogastronomici) e di lì ho conseguito la laurea triennale che mi ha permesso di vedere dal punto di vista chimico, fisico, nutrizionale, in maniera più approfondita gli alimenti e mi ha dato un'infarinatura generale. Anche perché ero e sono convinto che i cuochi attualmente sanno molto spesso realizzare dolci, primi, secondi, ma non sanno in maniera approfondita il perché a volte devono fare determinati passaggi, che molto spesso vengono fatti solo per esperienza e non per una conoscenza a livello tecnico-pratico.Poi io ho frequentato sempre la parrocchia e una domenica sono rimasto colpito da un passo del Vangelo: 'Il giovane ricco'. Lui dice 'Lascia tutto e seguimi': e io in passato lavoravo in un ristorante e mi pagavo gli studi universitari. La mia guida spirituale mi disse di interrompere il lavoro, perché forse il Signore mi stava chiamando ad altro. E quindi automaticamente io mi sono licenziato, mi sono laureato e poi sono entrato nel Seminario Maggiore dove ho fatto un percorso vocazionale. Sono stato circa tre anni, dove mi sono iscritto alla facoltà teologica e poi ho frequentato il cammino di discernimento vocazionale. Dopo aver terminato questo cammino - al termine del secondo anno – praticamente sono uscito dal seminario e ho percepito che la mia vocazione era diventare padre di famiglia.Dato che ero al secondo anno di filosofia dell'anno accademico teologico, ho deciso di provare a continuare a studiare presso l'Università teologica. Lavorando e studiando sono riuscito a conseguire la seconda laurea. Con questa seconda laurea io ho dato vita al: la mia laurea ha un taglio soprattutto pastorale. Infatti è intitolata: 'Il cibo come strumento di educazione etico e a livello morale'. Attraverso la cucina, l'esperienza dell'alberghiero ho cercato di fare laboratori pratici e poi gli studi universitari teologici mi permetteno di spiegare e trarre la morale. Uno di questo, ad esempio, è l'arte di fare il pane, di impastare, proprio come impasti le relazioni, bisogna saper mescolare, aggiungere il sale, bisogna saper inserire – e in questo caso – fare scelte al momento giusto e al posto giusto»«Sì, il cibo si sposa tranquillamente in tutti i settori, in tutti gli ambiti. Ad esempio attraverso lo sport, il quale ha un ruolo fondamentale basato sulla nutrizione, quindi saper gestire i principi nutritivi, le proteine. Ovviamente poi ogni persona, in base all'attività fisica che fa, tende ad avere una propria alimentazione. Ma quello che noto è che il cibo – anche a livello sociale – attrae. Perché anche nel Nuovo testamento Gesù creava intimità con il cibo: si creano legami.Quindi ci si conosce attraverso un calice di vino, attraverso una festa dove c'è buon cibo e a questo punto mi vengono in mente i matrimoni. I matrimoni in Puglia sono belli perché coinvolgono tutti i cinque sensi: in modo particolare l'udito per la buona musica. Il cibo è un tassello che viene inserito in un contesto unico: qualcosa che si relaziona con la musica. Il cibo è l'abbigliamento, è l'olfatto, gli odori che lo stesso emana.Se ci facciamo caso, anche nella Santa Messa vengono coinvolti i cinque sensi, ad esempio: scambiare il segno di pace – il tatto – oppure l'incenso – l'olfatto – oppure un altro senso coinvolto è l'udito e poi per ultimo la Comunione, il Banchetto Eucaristico – creare comunione e quindi mangiare il pane. Così come avviene nella liturgia – con lo spezzare il pane con Gesù – avviene anche nella quotidianità: cibo che dà vita a questa bellezza»«In modo particolare è il. Gli sponsali sono dei bulbi che vengono raccolti durante il periodo primaverile. Questo calzone con questi sponsali saltati in padella – o sul fuoco a legna come accadeva in passato – con l'aggiunta di alici e uva passa. Quest'ultima è caratteristica perché in quanto gli dà quel sapore agrodolce. Ecco questo è il piatto tipico andriese. Poi c'è anche l'agnello cotto in terracotta con lampascioni, funghi cardoncelli e sponsali gratinati tutti insieme. In dialetto dovrebbe chiamarsi ''. Questi sono tutti piatti tipici pasquali primaverili. L'agnello, ovviamente, come segno di risurrezione»