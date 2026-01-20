Volti mani e cuore il progetto sul Mediterraneo
Volti mani e cuore il progetto sul Mediterraneo
Eventi e cultura

Ad Andria il cortometraggio "Volti, Mani e Cuore": una dedica alle eccellenze del territorio

In programma il 23 gennaio

Andria - martedì 20 gennaio 2026 12.57 Comunicato Stampa
Un progetto editoriale ideato da Antonio Pistillo , curato dalla redazione della Rete del Mediterraneo e da localtourism.it , che restituisce voce, dignità e futuro alle comunità locali attraverso immagini e storie autentiche. Raccontare un territorio partendo dalle persone. Dai loro sguardi, dai gesti quotidiani, dal legame profondo con la propria terra. È questa l'anima di "Volti, Mani e Cuore", il progetto sarà presentato il 23 gennaio 2026 presso l'Auditorium Mons. Di Donna, in via Saliceti ad Andria.

Un progetto di narrazione e promozione territoriale che prende forma all'interno di un percorso editoriale condiviso, curato dalla redazione della Rete del Mediterraneo e da localtourism.it, realtà impegnate da anni nel racconto consapevole dei territori mediterranei, delle loro comunità e delle economie locali.

"Volti, Mani e Cuore" si allontana volutamente dai linguaggi promozionali tradizionali per restituire una visione autentica della Puglia, costruita attraverso le storie di chi vive e custodisce il territorio ogni giorno. Non numeri, non slogan, ma persone. Volti che raccontano identità, mani che testimoniano il valore del lavoro, cuori che esprimono appartenenza e passione.

Il progetto nasce dall'esperienza di Antonio Pistillo come narratore del Mediterraneo e promotore di comunità, con l'obiettivo di rimettere al centro l'essere umano come vero patrimonio culturale. Una scelta editoriale e culturale che diventa atto di responsabilità: raccontare i luoghi partendo da chi li rende vivi.

Fondamentale il contributo dei videomaker Paolo Liso e Francesco Casiero, che hanno tradotto questa visione in immagini capaci di emozionare e far riflettere. Le riprese, tra paesaggi, volti e dettagli di vita quotidiana, costruiscono un racconto visivo intenso e rispettoso, in cui il territorio non è scenografia ma protagonista.

La proiezione del 23 gennaio non sarà soltanto la presentazione di un video, ma un momento di condivisione e ascolto, un invito a guardare la Puglia con occhi diversi, riconoscendo il valore delle comunità, dei saperi e delle relazioni umane. In un tempo che tende a semplificare e omologare i racconti, "Volti, Mani e Cuore" propone una narrazione lenta e profonda, capace di restituire senso, memoria e futuro. Un progetto che parla al Mediterraneo perché nasce dalla sua essenza più vera: l'umanità dei suoi popoli.
