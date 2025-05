Il Triathlon a Trani: un esempio di sport come valore di sviluppo

Trani scalda i motori in attesa della presentazione alla stampa, programmata per il 22 maggio, della VII edizione dellae lo fa con le interviste previews dipresidente della "Tommaso Assi", di, coorganizzatori della manifestazione che anno dopo anno è cresciuta in quantità, quest'anno i partecipanti saranno superiori all'anno precedente, in qualità visto il parterre dei campioni che si sfideranno ed in prestigio: sarà la Gara Gold più a Sud l'Italia.«La città di Trani, con la sua storia e la sua bellezza, è un luogo ideale per praticare il triathlon - ha detto- e la manifestazione, come per altre organizzate, si conferma come un' opportunità di sviluppo economico per il territorio, lo dicono i numeri delle contingenti presenze. Il turismo sportivo fa bene, quest'anno ad esempio arriverà un pullman da Trento che si fermerà a Trani non certo per qualche ora. Il triathlon a Trani è un esempio di come lo sport possa essere un valore di sviluppo per le comunità».Queste manifestazioni - ha affermato- raggiungono gli obbiettivi che si pongono solo grazie al lavoro, all'impegno dell'Atletica Tommaso Assi & Triathlon Team e di tutti coloro che sono concentrati per la riuscita di questo prestigioso evento di respiro nazionale che da lustro alla città di Trani che può godere di una comunità di atleti e appassionati di triathlon attiva e dinamica. Ritengo sia importante continuare a supportare e a promuovere questo sport, questa manifestazione in particolare che anche quest'anno, come ha sottolineato dal presidente Assi, attirerà turisti e spettatori, generando entrate per le economie locali che rispondono sostenendo, da sponsor senza di loro risulterebbe difficile , questa iniziativa».«La VII edizione della «Trani Triathlon Olimpico No Draft Gara Gold & Aquathlon Classico e Giovanile» si svolgerà il 24 e 25 maggio - ha dettocon una gara che sarà articolata in tre frazioni (1500 metri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e 10 chilometri di corsa) e si svolgerà nella suggestiva cornice della Baia dei Pescatori e Piazza del Monastero di Colonna. Al momento il numero degli iscritti (oltre 350) ha già superato quello della passata edizione ed è proiettato verso quota 500, suddivisi nelle diverse fasce (Juniores, Senior e Master per la gara Triathlon e Aquathlon e categorie giovanile per la sola gara di Aquathlon), con la presenza di una folta pattuglia pugliese, ma al contempo anche di numerosi quotati specialisti provenienti da ogni angolo d'Italia. Tra gli atleti più attesi spiccano i nomi di Sergiy Polikarpenho (27 enne torinese, Campione Italiano 2024 di Triathlon Olimpico in forza alla gruppo sportivo dei Carabinieri), il pluricampione trentino Alessandro De Gasperi (Doloteam), specialista negli Ironman, vincitore nel 2018 dell' Ironman di Lanzarote. Siamo pronti a raccogliere anche quest'anno la sfida, l'adrenalina è al massimo ed il collante, quello della amicizia fra noi, del senso di famiglia che si respira nella associazione, fa si che queste manifestazioni siano prima di tutto una festa».L'anche in questa edizione si impegna oltre che nella diffusione della pratica del triathlon, molti sono i ragazzi ed i giovani che lo praticano grazie all'ottimo il lavoro dell'RGT Nord Pugliaanche nella promozione della prevenzione della salute avendo stretto proficue collaborazioni con importanti partner, tra cui la(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), ci sarà il presidente nazionale prof., e l'sarà presente il commissario straordinario dott.ssa«Come da consolidata mission della «Tommaso Assi», particolare attenzione è rivolta alle tematiche di carattere sociale e culturale - ha detto- quest'anno alla gara sono legate infatti una lodevole iniziativa (progetto LILT), che saranno introdotte dal presidente nazionale prof. Francesco Schittulli in conferenza stampa e l'esposizione dell'artista Nicoletta Scilimati, concomitante all'evento sportivo, "RUN- Fotoritratti su collage tipografici", dedicata al Paratriathlon, che sarà fruibile al Monastero di Colonna. «La Trani Triathlon Olimpico No Draft Gara Gold & Aquathlon Classico e Giovanile» non è solo una competizione sportiva, ma un evento che coniuga sport, cultura, inclusione e prevenzione. Questa settima edizione rappresenta un traguardo significativo per la nostra comunità, non solo per il livello tecnico e agonistico della gara, ma anche per il forte valore sociale che porta con sé».