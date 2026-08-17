Nuova allerta meteo gialla per pioggia dalle 12.00 alle 20.00 di lunedì 17 agosto

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 16 agosto 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa anche Andria,, per rischio idrogeologico per temporali. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.Si raccomanda inoltre di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.