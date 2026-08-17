Meteo
Nuova allerta meteo gialla per pioggia dalle 12.00 alle 20.00 di lunedì 17 agosto
Avviso della Sezione regionale della Protezione Civile
BAT - lunedì 17 agosto 2026 5.16 Comunicato Stampa
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 16 agosto 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa anche Andria, dalle ore 12.00 del 16 agosto e per le successive 8 ore, per rischio idrogeologico per temporali. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.
Si raccomanda inoltre di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
Si raccomanda inoltre di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/