Alloggi Andria, Vurchio: “Ritengo che l’audizione rinviata venga riprogrammata”

"È stata rinviata a data da destinarsi l'audizione sui 40 alloggi ARCA Puglia Centrale di Andria, inizialmente convocata per giovedì 1° ottobre alle ore 11 in V Commissione regionale.



Il rinvio, comunicato dalla Presidenza della Commissione, è dovuto all'indisponibilità di alcuni dei soggetti convocati.



Prendiamo atto del rinvio e ritengo importante che l'audizione venga riprogrammata per poter chiarire la vicenda esclusivamente sotto il profilo amministrativo, ricostruendo atti, competenze e responsabilità istituzionali dei soggetti coinvolti.



L'iniziativa della Commissione non intende in alcun modo interferire con eventuali accertamenti o procedimenti giudiziari in corso, che seguono il loro autonomo percorso nelle sedi competenti.



L'audizione sarà nuovamente calendarizzata dalla V Commissione".