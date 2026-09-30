Giovanni Vurchio
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Vita di città

Alloggi Andria, Vurchio: “Ritengo che l’audizione rinviata venga riprogrammata”

Nota del consigliere regionale Giovanni Vurchio (Pd)

Andria - mercoledì 30 settembre 2026 21.48
"È stata rinviata a data da destinarsi l'audizione sui 40 alloggi ARCA Puglia Centrale di Andria, inizialmente convocata per giovedì 1° ottobre alle ore 11 in V Commissione regionale.

Il rinvio, comunicato dalla Presidenza della Commissione, è dovuto all'indisponibilità di alcuni dei soggetti convocati.

Prendiamo atto del rinvio e ritengo importante che l'audizione venga riprogrammata per poter chiarire la vicenda esclusivamente sotto il profilo amministrativo, ricostruendo atti, competenze e responsabilità istituzionali dei soggetti coinvolti.

L'iniziativa della Commissione non intende in alcun modo interferire con eventuali accertamenti o procedimenti giudiziari in corso, che seguono il loro autonomo percorso nelle sedi competenti.

L'audizione sarà nuovamente calendarizzata dalla V Commissione".
  • giovanni vurchio
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