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Meteo

Rischio di pioggia e temporali dalle 12 alle ore 20 di martedì 18 agosto

Previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale

BAT - lunedì 17 agosto 2026 19.18
Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Interessata anche la Puglia. Pertanto, sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Con il messaggio n.1 del 17 agosto 2026, viene quindi diramato lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa anche Andria, dalle ore 12.00 del 18 agosto e per le successive 8 ore, per rischio idrogeologico per temporali. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia, con quantitativi cumulati moderati.

Tra le cautele da adottare, sottolineate nella nota della Protezione Civile: fissare oggetti sospesi o mobili all'esterno; prestare attenzione alla guida; evitare di sostare sotto alberi o strutture precarie.

Si raccomanda inoltre di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.

I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
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