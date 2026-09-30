Concorso d’Eleganza Netium
Concorso d’Eleganza Netium
Attualità

Concorso d’Eleganza Netium, presentata la II edizione

La manifestazione si terrà domenica 4 ottobre

BAT - mercoledì 30 settembre 2026 19.30 Comunicato Stampa
Dalle auto che hanno fatto la storia dell'automobilismo a un progetto che ieri anche alla solidarietà e alla promozione della cultura motoristica: è stata presentata questa mattina, nella sede ACI BariBat di Bari, la seconda edizione del Concorso d'Eleganza Netium, in programma il prossimo 4 ottobre, un appuntamento che punta a riportare al centro dell'attenzione il fascino delle vetture storiche e il patrimonio di storia, tecnica e design che custodiscono.

A illustrare l'iniziativa sono stati Michele Lorusso, presidente del Club Storie e Motori Federiciani, Michele Perla, presidente di Targa Apulia, e Maria Grazia De Renzo, direttrice ACI BariBat. Una presentazione che ha permesso di raccontare non soltanto l'evento ormai alle porte, ma anche le nuove collaborazioni che ne rafforzano il significato.

Tra le novità svelate nel corso della conferenza stampa ci sono infatti i due sponsor sociali che accompagneranno l'edizione 2026: la Fondazione Diritto e Salute e l'associazione Insieme per l'Africa. La loro presenza aggiunge alla manifestazione una dimensione di solidarietà, affiancando alla passione per le automobili storiche un'attenzione verso iniziative e realtà impegnate nel sociale.

Ma il momento più significativo della conferenza è stato anche quello della firma dell'accordo triennale di collaborazione tra ACI BariBat, Club Storie e Motori Federiciani e Targa Apulia, un'intesa che punta a rafforzare la collaborazione tra le realtà del settore e a promuovere in maniera strutturata la cultura dell'automobilismo storico in Puglia.

Un appuntamento destinato agli appassionati e ai collezionisti e contemporaneamente un progetto che vuole valorizzare il patrimonio motoristico come parte della storia e della cultura del territorio: le automobili d'epoca diventano così testimoni di un'epoca, di un'evoluzione industriale e sociale e di un patrimonio che le associazioni intendono conservare e far conoscere anche alle nuove generazioni.

Il Concorso d'Eleganza Netium si inserisce in questa prospettiva, mettendo insieme il piacere dell'automobilismo storico, l'eleganza delle vetture e la valorizzazione del territorio. La seconda edizione, in programma il 4 ottobre, sarà dunque anche l'occasione per dare visibilità a un movimento che in Puglia conta appassionati, club e associazioni impegnati nella conservazione di un patrimonio fatto di automobili, memoria e cultura.

La firma dell'accordo triennale rappresenta in questo senso un passo ulteriore: l'obiettivo è costruire una collaborazione destinata a proseguire nel tempo, creando nuove occasioni di incontro e iniziative dedicate alla conoscenza e alla promozione dell'automobilismo storico regionale.

Accanto alla passione per i motori, quest'anno il Concorso porta quindi con sé anche un messaggio di attenzione sociale grazie alla presenza della Fondazione Diritto e Salute e di Insieme per l'Africa. Due anime che si incontrano nella stessa manifestazione: quella della memoria e della cultura automobilistica e quella della solidarietà.

Per questo motivo la manifestazione, oltre all'Automobile Club BariBat, ha diverse collaborazioni: al patrocinio del Comune di Andria, che ha inserito l'evento nel cartellone di eventi R'Estate ad Andria, si aggregano quelli di Targa Apulia, Registro Fiat Italiano, Lancia Club, Museo della 500 dei Nebrodi, Il Club degli Alfisti. Numerosi anche gli sponsor, a partire da Campanelli Group, Jadea Primal, Hesira, Lion Security, Era Group, Cristal Palace Hotel, BC costruzioni, Le Vigne al Castello, Torrevento, La Cri pasticceria.

Il conto alla rovescia per il 4 ottobre è dunque ufficialmente iniziato. E il Netium si prepara a trasformare ancora una volta la passione per le auto storiche in un'occasione di incontro, racconto e valorizzazione del territorio pugliese, per una manifestazione che è già sold out.
  • club storie & motori federiciani
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