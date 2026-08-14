Allerta meteo gialla per pioggia dalle 12.00 alle 19.00 di sabato 15 agosto

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 14 agosto 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa anche Andria,, per rischio idrogeologico per temporali. Sono previsti fenomeni localizzati caratterizzati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Tra le cautele da adottare, sottolineate nella nota della Protezione Civile: fissare oggetti sospesi o mobili all'esterno; prestare attenzione alla guida; evitare di sostare sotto alberi o strutture precarie.Si raccomanda inoltre di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.