Nuvole e pioggia
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Meteo

Allerta meteo gialla per pioggia dalle 12.00 alle 19.00 di sabato 15 agosto

Avviso della Sezione Protezione Civile regionale

BAT - sabato 15 agosto 2026 1.14
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.1 del 14 agosto 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa anche Andria, dalle ore 12.00 del 15 agosto e per le successive 7 ore, per rischio idrogeologico per temporali. Sono previsti fenomeni localizzati caratterizzati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Tra le cautele da adottare, sottolineate nella nota della Protezione Civile: fissare oggetti sospesi o mobili all'esterno; prestare attenzione alla guida; evitare di sostare sotto alberi o strutture precarie.

Si raccomanda inoltre di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI TEMPORALE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-temporali-e-fulmini/
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