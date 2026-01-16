giunta Decaro
Attualità

Nell'Agorà del Consiglio regionale Decaro presenta la nuova Giunta

Le deleghe per materia assegnate ai dieci assessori

Puglia - venerdì 16 gennaio 2026 18.55 Comunicato Stampa
Ha scelto la sede del Consiglio regionale per presentare la nuova squadra di governo, il presidente Decaro. A cinquanta giorni dall'esito del voto in Puglia, la Regione ha il suo governo. Quattro le donne, sei gli uomini, di cui uno esterno. Eccoli, con le deleghe di ognuno:

ANTONIO DECARO
Presidente
Deleghe: Programmazione economico-finanziaria, Enti Locali, Comunicazione istituzionale, Contenzioso.


CRISTIAN CASILLI
Assessore al Welfare e allo Sport
Deleghe: Programmazione delle politiche sociali e sociosanitarie; Inclusione sociale e lotta alle povertà; Politiche per l'accoglienza e l'integrazione; Politiche per l'infanzia, le famiglie e la genitorialità; Politiche per le disabilità e la vita indipendente; Politiche per gli anziani e l'invecchiamento attivo; Sport ed impiantistica sportiva; Economia civile; Promozione del Terzo Settore; Servizio Civile; Politiche giovanili.

DEBORA CILIENTO
Assessore all'Ambiente e al Clima
Deleghe: Tutela ambientale; Politiche climatiche e adattamento ai cambiamenti climatici; Programmazione energetica e transizione ecologica; Ciclo dei rifiuti ed economia circolare; Tutela e valorizzazione delle aree protette; Educazione ambientale; Salvaguardia della biodiversità; Gestione delle emergenze.

EUGENIO DI SCIASCIO
Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro
Deleghe: Sviluppo economico territoriale; Filiere produttive strategiche; Politiche industriali; Attrazione degli investimenti; Innovazione e trasferimento tecnologico; Politiche per l'energia; Politiche per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese; Economia di prossimità, commercio e artigianato; Politiche attive per il lavoro; Formazione professionale.

SEBASTIANO LEO
Assessore al Bilancio e al Personale
Deleghe: Bilancio e finanza regionale; Personale; Affari generali e appalti; Performance e valutazione; Digitalizzazione interna; Patrimonio; Provveditorato.

MARINA LEUZZI
Assessore all'Urbanistica e alla Casa
Deleghe: Urbanistica e pianificazione territoriale; Città pubblica e spazi collettivi; Edilizia Residenziale Pubblica; Rigenerazione urbana e territoriale; Politiche per l'accesso alla casa e l'abitare; Aree interne; Politiche per il paesaggio; Politiche per il mare e la costa.

SILVIA MIGLIETTA
Assessore alla Cultura e alla Conoscenza
Deleghe: Politiche culturali; Sostegno alle industrie culturali e creative; Patrimonio culturale materiale e immateriale; Biblioteche, teatri, archivi e luoghi della cultura; Politiche scolastiche; Diritto alla Studio; Residenze universitarie; Politiche per l'Università e la Ricerca; Educazione civica e affettiva; Accessibilità culturale e formazione dei pubblici; Pace; Politiche di genere; Diritti civili; Partecipazione; Legalità e Antimafia sociale.

FRANCESCO PAOLICELLI
Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale
Deleghe: Sviluppo rurale; Agricoltura e zootecnia; Filiere agro-alimentari; Agro-ecologia; Gestione dell'acqua in agricoltura; Foreste e silvicoltura; Tutela del suolo agricolo; Biodiversità agricola; Sicurezza rurale; Promozione delle tipicità agro-alimentari; Politiche del Cibo.

DONATO PENTASSUGLIA
Assessore alla Salute e al Benessere
Deleghe: Programmazione sanitaria regionale; Sanità territoriale; Prevenzione; Stili di vita; Sanità digitale; Integrazione socio-sanitaria; Benessere animale

RAFFAELE PIEMONTESE
Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità
Deleghe: Pianificazione della mobilità regionale; Trasporto Pubblico Locale; Mobilità sostenibile; Intermodalità ed integrazione tariffaria; Infrastrutture per la mobilità; Logistica e merci; Lavori pubblici; Risorse idriche e Autorità idraulica; Portualità e retroporti; Aeroporti; Sicurezza stradale; Mobilità scolastica e universitaria; Demanio.

GRAZIAMARIA STARACE
Assessore al Turismo e alla Promozione
Deleghe: Politiche per il turismo e la promozione; Sostegno all'industria turistica; Destinazioni turistiche; Turismo sostenibile; Regolazione dei flussi; Turismo culturale e rurale; Turismo lento e cammini; Eventi strategici a valenza turistica; Cooperazione internazionale.
Il presidente Decaro ha voluto precisare come la scelta del Consiglio regionale non sia stata casuale. Governo e Consiglio regionale costituiscono infatti , in termini di volontà politica tutto quello che i pugliesi hanno scelto e la sede del Consiglio rappresenta tutto questo. E' la casa dei pugliesi, dell'Assemblea politica e del Governo che li rappresenta. Decaro ha invitato tutti gli Assessori a lavorare 365 giorni l'anno, indipendentemente dai collegi elettorali o dalle province di appartenenza. Da oggi vale.
