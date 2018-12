“Natale insieme 2018”, cartellone low cost per il Comune di Andria

Giorni feriali

Festività :

Spettacoli musicali e teatrali, eventi religiosi e culturali, intrattenimento per adulti e bambini. Presepi anche viventi e mostre artigianali. A grandi linee è la proposta del "Natale Insieme" ad Andria -presentato dal Sindaco Nicola Giorgino e dagli Assessori Francesca Magliano e Pierpaolo Matera- con un cartellone di iniziative che nasce dalla collaborazione e disponibilità delle associazioni del territorio. Ognuna con la propria proposta ha risposto presente alla manifestazione d'interesse promossa dal Comune che così a costo zero è riuscito a mettere insieme un cartellone variegato. C'è anche il contributo dei commercianti che hanno pensato alle luminarie e scommesso sul baby parking all'oratorio salesiano, un luogo pensato per i bambini mentre i genitori pensano allo shopping.Di seguito il programma degli eventi natalizi andriesi che potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente pubblicate:La Casa di Babbo NataleBabbo Natale dimorerà ad Andria: dal 24 novembre al 6 gennaio 2019 l'evento "la casa di Babbo Natale con i suoi Elfi" con la direzione artistica di Sabino Matera.Anche quest'anno, precisamente dal 24 novembre al 6 gennaio 2019, Andria vivrà un'emozione unica da regalare ai più piccini e adulti.L'associazione A.S.D. SM Production in collaborazione con la Z&M Productions affidano la direzione artistica dell'evento denominato "La casa di Babbo Natale con i suoi elfi" Andria 2018 all'Art Director Management Sabino Matera.In magici luoghi di incontro e di giochi, Babbo Natale ha messo casa per farci sognare come ha sempre fatto con i bambini di tutto il mondo e di ogni età. Fantastica ricostruzione della sua magica dimora per un Natale da sogno a misura di bambino con esperienze da favola nel cuore del centro storico di Andria, in un palazzo antico e nobile in via Corrado IV di Svevia, 31 (di fronte alla chiesa Mater Gratiae).Non c'è Natale se non c'è solidarietà ed è per questo che Sabino Matera ha voluto, con immenso piacere, invitare il Centro Zenith di Andria che da anni si occupa dell'integrazione di ragazzi "specialmente abili" e di quanti vivono esperienze di emarginazione sociale, per far vivere loro momenti di gioia e magia. Babbo Natale sarà lieto di invitare nella sua dimora bimbi di scuola materna e primaria per riscoprire insieme le nostre tradizioni. Inoltre tutti i giorni dalle 16:30 alle 17:30 si effettuano letture animate e laboratori creativi in compagnia degli elfi previa prenotazione al numero 371.1267351.Gli orari di apertura saranno i seguenti:dal lunedì al sabato dalle ore 17:30 alle 22:30,la domenica mattina dalle ore 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30 -Immacolata: dalle ore 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30Vigilia di Natale 24 dicembre: dalle ore 10:00 alle 19:00 (orario continuato)Natale 25 dicembre: dalle ore 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30 Santo Stefano 26 dicembre: dalle ore 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle ore 17:30 alle 22:30Vigilia di Capodanno 31 dicembre: CHIUSOCapodanno 1 gennaio: dalle ore 17:30 alle ore 22:30Epifania: dalle ore 17:30 alle 20:30.Per prenotazioni scuole chiamare al 371.1267351Si ringraziano i protagonisti della fortunata serie televisiva "Mudù", tra cui Uccio De Santis, Umberto Sardella, Antonella Genga, Luigia Caringella, Brando Rossi, Annabella Giordano, Lauredana Ceci e inoltre il comico barese Daniele Condotta, Antonello Ricci, Lia Cellamare, Matteo Pedone e Gigi Distaso per aver partecipato alla realizzazione dello spot dell'evento.Patrocinio del comune di Andria."Viaggiando verso il Polo Nord"⦁ Dal 25/11/2018 al 20/01/2019 – "Viaggiando verso il Polo Nord" presso Piazzale Marinai d'Italia apertura Palaghiaccio dalle ore 17,00 alle ore 24,00 i giorni feriali e dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 i giorni festivi;I Trenino della Felicità⦁ Dal 25/11/2018 al 20/01/2019 – "Il trenino della felicità" presso Piazzale Marinai dalle ore 17,00 alle ore 24,00 i giorni feriali e dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 i giorni festiviIl trenino della felicità, in accordo con la Pubblica Amministrazione collegherà i parcheggi di Largo Appiani con le vie del Centro.Presso l'Oratorio Salesiano di Corso Cavour, sarà allestita una sala per poter intrattenere i bambini (età 4-10 anni) con attività ludiche, giochi, letture animate, video di cartoni e film, palloncini, popcorn, zucchero filato, consegna letterina a Babbo Natale, le attività saranno svolte tutti i venerdì-sabato-domenica di Dicembre. Orari venerdì e sabato 17,30-21,00 domenica 10,00-13,00 e 17,30-21,00 (consultare la pagina Facebook BABYPARKINCONFCOMMERCIOANDRIA);⦁ Confcommercio Delegazione di Andria In collaborazione con l'Associazione "Le vie del Centro" il 09 Dicembre si organizzano i seguenti Laboratori per bambini dalle ore 11,00 alle ore 12,30Museo CreAttivo laportablv, via Ettore Carafa 8/10Orario e data dell'evento:06 Dicembre giovedì: Doni in anticipo ore 18,30/ 20,0013 dicembre giovedì: La bambina e l'asinello ore 18,30/ 20,0020 Dicembre giovedì: Che bello il Natale Natale ore 18,30/ 20,0023 dicembre domenica: Un appuntamento speciale ore 10,00/ 11,45 - 11,00/ 11.45 - 12,00/ 12,45Il giovedì si svolgeranno letture animate rivolte a bambini dai 3 ai 6 anni all'interno del Museo.Sul tappeto magico si raccontano storie per esplorare i colori e le atmosfere del Natale. Seguirà in divertente laboratorio manuale a tema.La domenica Babbo Natale in persona racconterà episodi della sua lunga vita, incantando grandi e piccini, regalando gioia ed emozioni. Per tutte le etàGli eventi sono a pagamento per un massimo di 30 persone. E' necessario prenotare al numero 339/8900056⦁ Confcommercio Delegazione di AndriaAnimazione per le vie del centro (via regina Margherita, viale Crispi, corso Cavour) a cura dell'Associazione Fun Project Hakunamatata; le attività saranno svolte tutti i venerdì-sabato-domenica di Dicembre. Orari venerdì e sabato 17,30-21,00 domenica 10,00-13,00 e 17,30-21,00;⦁ Associazione Centro Orme Onlus – il 20 dicembre alle ore 17,00 presso il Chiostro San Francesco "Per Natale vorrei...imparare il canese" – laboratori esperenziali rivolti ai bambini con l'ausilio di due cani;⦁ "Lettera a Gesù Bambino" a cura dell'Associazione Santa Maria dei Miracoli – concorso per alunni delle scuole primarie e secondarie.⦁ Il 02/12/2018 presso il Parco turistico l'Altro Villaggio dalle ore 09,30 alle ore 20,00 evento "We are terra&sapori";⦁ Casette natalizie della creatività "Il salotto della creatività"⦁ Dal 07/12/2018 al 24/12/2018 – "Casette natalizie della creatività" – mercatino artigianale a tema natalizio - dal lunedì a venerdì dalle 17,00 alle 21.00 – sabato e domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 21,00 presso via regina Margherita;⦁ Il 26/12/2018 presso il Parco turistico l'Altro Villaggio "Compleanno di Federico";⦁ Il 21/12/2018 alle ore 17,30 Premio Culturale Puglia Imperiale – Stupur Mundi;DiviApulia⦁ Il 06/01/2018 Associazione di promozione sociale Orizzonti – PALASPORT ANDRIA⦁ "Gran Galà dell'Epifania"- "Coro Note Lilla" – Cabaret Piero de Luca MUDU'.⦁ Grande Show di Nicola Civita.⦁ – presso il Palasport di Andria – animazione per Bambini e maghi, e dalle ore 09,30 alle ore 12,30 – Danza, Cori, Canto e Cabaret dalle ore 18,30 alle ore 23,00; INFO 327/8640678INFORMAZIONI PRESSO TUTTOSPORT – Galleria Vittor Pisani, 10 – Andria⦁ 5 dicembre alle ore 18,30, 3° Circolo "Riccardo Cotugno" plesso "Giovanni Paolo II" via Fucà, inaugurazione mostra iconografica "Nato da Donna";⦁ 6-7 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 3° Circolo "Riccardo Cotugno" plesso "Giovanni Paolo II" via Fucà, mostra iconografica "Nato da Donna";⦁ i giorni 8,9,16 e 26 dicembre 2018 a cura dell'Associazione Socio Culturale Costruiamo il Futuro rappresentazione del presepe vivente dalle ore 17,00 alle ore 21,00 presso il Parco di via Canal prospicente il San Raffaele;⦁ i giorni 26,29 e 30 dicembre 2018 ed i giorni 5 e 6 gennaio 2019 dalle ore 17,00 alle ore 21,00 presso la lama Margherita della Basilica Santuario Madonna dei Miracoli a cura dell'Associazione S. Maria dei Miracoli ci sarà la VII rappresentazione del presepe vivente;⦁ dall'8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00, presso la sede Confartigianato sito in via Monte Grappa 15 ci sarà la VII mostra di presepi artigianali a cura dell'Associazione culturale A Tuttotondo;⦁ Concorso Presepi in Piazza e Concorso Presepi in Piazza Social - termine iscrizione al concorso presepi in piazza 16 dicembre 2018 – visita della commissione dal 24 dicembre al 6 gennaio 2019 premiazione entro gennaio 2019 premiazione - Termine iscrizione concorso Presepi social 18 dicembre 2018 – pubblicazione foto presepi 20 dicembre, inizio votazioni 20 dicembre, chiusura votazioni 2 gennaio – visita della commissione ai 3 presepi più votati online dal 3 gennaio – pubblicazione dei 3 presepi più votati 8 gennaio – premiazione gennaio 2019 a cura della Pro Loco – per Info 0883/592283;⦁ dal 19 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 – Presepe in Piazza (Presepe con materiale di riciclo) a cura dell'IISS G. Colasanto presso P.zza Catuma;⦁ dal 19 al 21 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30 plesso "Giovanni Paolo II" via Fucà, presepe vivente a cura dei ragazzi del 3° Circolo "Riccardo Cotugno";⦁ i giorni 08, 22 e 23 la Confcommercio in collaborazione con l'Accademia Musicale Federiciana e la Scuola di Musica Musicanto nelle vie del centro (via Regina Margherita, Corso Cavour e Viale Crispi) organizza una serie di eventi musicali;⦁ il 24 dicembre 2018 coro Gospel in via Vittor Pisani dalle ore 14,00 alle ore 16,00 a cura di VOX LIBERA - Associazione Culturale di canto.⦁ Confcommercio Delegazione di Andria:il giorno 15 dicembre alle ore 18,30 in Corso Cavour ed il giorno 16 dicembre presso il sagrato della Chiesa Immacolata in via Regina Margherita alle ore 19,30 - Rappresentazione teatrale Notre-Dam de Paris a cura dell'Associazione Centro Zenith di Andria;⦁ il giorno 15 dicembre 2018 alle ore 19,00 presso l'Oratorio Salesiano sito in corso Cavour – Evento Musicale Natale POP a cura dell'Associazione F. Chopin;⦁ il giorno 23 dicembre 2018 presso Corso Cavour all'altezza del Teatro Astra dalle 10,30 alle ore 13,30 spettacolo musicale a cura di Centro Studi il giardino dei suoni;⦁ il giorno 22 dicembre 2018 dalle ore 19,00 alle 23,30 presso l'Oratorio salesiano sito in Corso Cavour – esibizione artistica a cura dell'Associazione Musica Arte e Spettacolo;⦁ 15 dicembre alle ore 19,30 Chiesa Beata Vergine Immacolata – concerto di Natale a cura del coro "Cotugno in Canto" del 3° Circolo "Riccardo Cotugno" in collaborazione con la Fondazione Bonomo;⦁ il giorno 23 dicembre 2018 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 performance musicale/poetica e scenografica a cura di Michele De Sario.Il giorno 24 dicembre 2018 concerto live dell'Associazione La Notte Bianca con la direzione artistica di Stefano Geniale Organizzatore: Ass.Cult. "La Notte Bianca Andria"Data e ora: 24 dicembre dalle 16 alle 20Location coinvolte:1. Via Regina Margherita2. Piazza Balilla3. Via Vaglio4. Piazza La Corte5. Piazza Duomo6. Largo Don Riccardo Zingaro7. Via Vespucci⦁ il 21 ed il 27 dicembre alle ore 20,00 presso la Chiesa S. Maria Assunta e S. Isidoro di Montegrosso spettacoli musicali a cura dell'Associazione Culturale Asincrono ed Associazione Culturale ed Ambientale Piscara – il giorno 21 "l'arte dell'essenzialità in Simon and Garfunkel – il giorno 27: "Savio e gli altri, storia di un artista – Savio Vurchio Live.⦁ sabato 24 novembre alle ore 19,00 Celebrazione di apertura ed inaugurazione mostra della memoria;⦁ domenica 25 novembre alle ore 09,00 "Una partita per partire" presso i campi del centro Sportivo Lamapaola (via trani). Quadrangolare con la partecipazione di:Ass. Madonna dei Miracoli/Imprenditori Andriesi/Ass. Onda d'Urto/Latin American Style. Il ricavato sarà destinato ad una giovane affetta da cancro;⦁ giovedì 29 dicembre alle ore 19,30 Conferenza su S. Agostino - Presentazione del Libro di Luigi MANCA:"Sono diventato una gigantesca domanda";⦁ domenica 02 dicembre alle ore 09,00 Ritiro spirituale d'Avvento presso Parrocchia Madonna della Grazia;⦁ mercoledì 05 dicembre alle ore 19,30 Testimonianze di Reduci di guerra presso la Basilica Madonna dei Miracoli;⦁ sabato 08 alle ore 11,00 Festa dell'Associazione – Solenne Celebrazione Eucaristica e pranzo conviviale presso il ristorante Bontan (Montegrosso);⦁ domenica 09 alle ore 11,00 Celebrazione Eucaristica – ore 20,00 "Et Exultavit" La musica sacra di Antonio Vivaldi – Orchestra barocca S. Tersa dei Maschi, Ensamble vocale Florilegium Vocis – Direttore M° Sabino Manzo;⦁ sabato 22 ore 20,00 Concerto di Natale a cura del Coro Ensamble vocale e strumentale "Apulia cantant" M° Antonio Alessandri Fortunato;⦁ domenica 23 alle ore 11,00 Solenne Celebrazione Eucaristicaper informazioni rivolgersi all'ufficio IAT 0883 290231