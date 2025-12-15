Conferenza stampa
Conferenza stampa
Vita di città

"Le radici del Natale", presentato ad Andria il cartellone con novità per la vigilia

Iniziative fino al 6 gennaio

Andria - lunedì 15 dicembre 2025 15.52
Centoventi iniziative sparse per tutto il territorio della città, oltre che nel centro cittadino, quattro piazze e 3,5 km di strade illuminate: è questa la IV edizione de "Le Radici del Natale", il cartellone degli eventi natalizi che si concluderà il 6 gennaio prossimo.

É il frutto di una collaborazione tra pubblico e privato che vuole al con tempo valorizzare il fermento e l'operosità delle associazioni andriesi. Concerti, spettacoli, danza, artigianato, intrattenimento per adulti e bambini, ma anche visite guidate, degustazioni di prodotti tipici: Andria si veste a festa e si prepara ad un Natale vivace e frizzante, che cercherà di accontentare tutti ma soprattutto di animare la città tutti i giorni.

Il programma natalizio della città di Andria è stato presentato questa mattina in conferenza stampa in Sala Giunta e nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale, commercianti andriesi e associazioni cittadine. «Con questi eventi e con questa partecipazione la Città si racconta: quest'anno finalmente abbiamo raggiunto l'apice della partecipazione – ha spiegato l'Assessore alle Radici e Vice Sindaco Cesareo Troia - Come ribadito in altre occasioni l'obiettivo era quello di creare una comunità, la più grande infrastruttura sociale. Ci siamo riusciti: la risposta della città è stata davvero sorprendente. Il merito è di tutte le realtà che hanno aderito perché noi creiamo strumenti e opportunità ed esse hanno saputo cogliere le occasioni. Grazie anche all'aiuto della Regione Puglia siamo ulteriormente al lavoro per implementare questa enorme programmazione con altri eventi musicali che faranno parlare della Città». Il programma è consultabile sul sito istituzionale e sui profili social Città di Andria e Eventi e Radici: inquadrando il QRcode si accederà al cartellone degli eventi sempre aggiornati.

Particolare attenzione è rivolta alla Vigilia di Natale che ha una programmazione e animazione a parte, con una mascotte creata ad hoc dopo il brand dello scorso anno, ma che soprattutto vede un imponente sforzo dell'Amministrazione per garantire la mobilità sostenibile in questa giornata che ogni anno fa registrare numeri esagerati.
«La novità della Vigilia 2025, sulla scorta dell'esperienza positiva della festa patronale – spiega l'Assessore alla Sicurezza con delega alla Mobilità Pasquale Colasuonno – è data dal servizio navetta gratuito per tutto il 24 dalla periferia al centro cittadino, con ben 8 linee di trasporto, dalle 8 alle 20 (navette ogni mezzora) e cinque aree destinate al Park&Ride, per dare a tutti, cittadini, forestieri e turisti, di vivere il centro città lasciando l'auto. Le aree dedicate al P&R sono: Ipercoop Mongolfiera; IPSIA, zona retrostante via vecchia Barletta; San Valentino (via Comuni di Puglia / Parco Covid); Largo Caneva e Andria Sud. Per la mobilità relativa alla giornata della Vigilia seguirà comunicazione dedicata. Per questa iniziativa di mobilità sostenibile il ringraziamento va all'A.S.A., società che si occupa del trasporto in città, che ha permesso questo incentivo gratuito per i cittadini, dimostrando di sposare appieno la strategia del Settore Mobilità».
