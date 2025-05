"Monitor 2024", pubblicate le date dei colloqui ad Andria

avviso colloquio monitor anci pubblicazione date Documento PDF

Sono state pubblicate leper la selezione degli operatori volontari da impiegare nel progetto didenominatopresso la sede dei Comuni di, Alliste, Canosa di Puglia, Capurso, Cellamare, Conversano,, Faggiano, Ginosa, Massafra, Minervino di Lecce,, Taurisano esi svolgeranno nel luogo e secondo il calendario allegato al presente avviso.La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, così come stabilito dal bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei suddetti progetti.I candidati convocati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità.Si precisa che il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta, senza giustificato motivo, secondo il calendario stabilito è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.