Misericordia di Andria
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Attualità

Servizio Civile Universale, oltre 200 posti nelle sedi di Misericordia e nei gruppi Fratres di tutta la Puglia

Il termine ultimo per la presentazione delle domane è alle 14 dell’8 aprile prossimo

Andria - lunedì 23 marzo 2026 5.26

19 sedi di Misericordia e 5 di gruppi Fratres in ogni angolo della Puglia con 211 posti a disposizione di cui 93 per giovani con minori opportunità. Sono i numeri pugliesi del Servizio Civile della Federazione che racchiude tutte le confraternite giallociano regionali per il prossimo bando che scade alle 14 dell'8 aprile prossimo. Un vero e proprio esercito di giovani che ogni anno vive un'esperienza importante di crescita personale e professionale con la divisa giallociano al servizio del prossimo e di tutte le comunità coinvolte. Sei nel complesso i progetti e che hanno titoli piuttosto evocativi: Hope, Restiamo umani, Strada facendo, Azione resiliente, SIRE e Gocce di vita dal Salento al Foggiano.

È molto più di un'esperienza di volontariato: è un percorso di crescita personale e professionale che permette di entrare ogni giorno in contatto con le persone, lavorare in squadra, acquisire competenze concrete e contribuire in modo diretto al benessere della propria comunità. I progetti si svolgono nell'assistenza, nell'educazione e nella protezione civile, gli ambiti che da sempre raccontano l'impegno delle Misericordie accanto ai più fragili.

Le Misericordie coinvolte sono: Andria, Aradeo, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Bitritto, Borgo Mezzanone, Canosa, Castelluccio Valmaggiore, Corato, Crispiano, Lizzano, Martano, Molfetta, Monopoli, Orta Nova, Palagiano e Torremaggiore oltre a Federazione stessa mentre i gruppi Fratres sono quelli di Maglie, Corato, Cursi, Modugno e Santi Medici di Bitonto. Per partecipare alla selezione è necessario rivolgersi direttamente alla Misericordia o Fratres più vicina oppure andare sul sito www.misericordie.it nella sezione dedicata.
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