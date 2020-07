Microprestito della Regione Puglia, nella Bat ammesse 106 aziende per € 2mln e 540 mila di agevolazioni

10.246 domande di agevolazioni arrivate complessivamente per un importo pari a € 222.677.208,38 (€ 216.605.656,59 al netto di rinunce e pratiche attualmente non ammissibili)

1.549 ammissibili, con 1.479 determine di concessione delle agevolazioni per € 34.148.536,24;

291 non ammissibili;

1.159 in attesa di integrazioni;

975 in attesa di esito della verifica di regolarità contributiva.

Agroalimentare 33 imprese ammesse €785.984,00 di agevolazioni concesse Arti, sport e intrattenimento 18 imprese ammesse €376.613,72 di agevolazioni concesse Assistenza sociale 4 imprese ammesse €89.750,25 di agevolazioni concesse Attività professionali e di consulenza 40 imprese ammesse €878.782,35 di agevolazioni concesse Autoriparatori 35 imprese ammesse €794.179,74 di agevolazioni concesse Commercio 452 imprese ammesse €10.811.353,39 di agevolazioni concesse e-commerce 7 imprese ammesse €127.998,75 di agevolazioni concesse Edilizia 203 imprese ammesse €4.751.363,53 di agevolazioni concesse Editoria, video, audio, telecomunicazioni 21 imprese ammesse €266.294,75 di agevolazioni concesse Estetica e benessere 59 imprese ammesse €889.762,65 di agevolazioni concesse Formazione 6 imprese ammesse €110.363,50 di agevolazioni concesse Informatica 51 imprese ammesse €1.059.039,27 di agevolazioni concesse Legno e arredo 16 imprese ammesse €401.655,00 di agevolazioni concesse Manifatturiero 55 imprese ammesse €1.324.168,50 di agevolazioni concesse Professioni tecniche 3 imprese ammesse €90.000,00 di agevolazioni concesse Recupero e trattamento rifiuti 2 imprese ammesse €52.549,00 di agevolazioni concesse Ricettività 29 imprese ammesse €630.102,25 di agevolazioni concesse Riparazioni e manutenzioni 16 imprese ammesse €343.669,00 di agevolazioni concesse Ristorazione 253 imprese ammesse €6.374.099,21 di agevolazioni concesse Servizi alla persona 14 imprese ammesse €177.957,75 di agevolazioni concesse Servizi alle imprese 68 imprese ammesse €1.434.531,00 di agevolazioni concesse Servizi medici e sanitari 15 imprese ammesse €409.524,00 di agevolazioni concesse Servizi turistici 22 imprese ammesse €491.114,91 di agevolazioni concesse Tessile, abbigliamento, calzaturiero 18 imprese ammesse €471.588,50 di agevolazioni concesse Trasporti e logistica 39 imprese ammesse €1.006.091,22 € agevolazioni concesse

"Riceviamo con puntualità dagli uffici di Puglia Sviluppo gli aggiornamenti sull'andamento dei bandi del Microprestito e del Titolo II, messi in campo dalla Regione Puglia per sostenere le imprese colpite dalla crisi economica provocata dal Covid. Si tratta di numeri molto rilevanti che attestano il grande bisogno di liquidità per la ripartenza in questo delicato momento". Lo scrive l'assessore allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino:Alle ore 18.30 martedì 7 luglio, il quadro è di:· sono in istruttoria 3.974 domande con i seguenti esiti:Sono state effettuate 391 erogazioni per € 9.168.322,03, in favore delle prime imprese che hanno restituito i contratti di agevolazione sottoscritti.Per le 1.479 imprese ammesse riportiamo di seguito la distribuzione per provincia e per settore.Per la provincia di Bari, 637 imprese ammesse a finanziamento per circa € 15 milioni 424mila di agevolazioni concesse complessivamente;; Brindisi 119 imprese ammesse per circa € 2milioni e 700mila; Foggia 240 imprese ammesse per circa € 5miloni 270mila di agevolazioni ; Lecce 240 imprese ammesse per circa € 5 milioni e 62mila di agevolazioni; Taranto 137 imprese ammesse per circa € 3 milioni 161mila di agevolazioni.Per quanto riguarda i settori, le imprese più numerose che stanno attingendo alle agevolazioni sono quelle del Commercio, della ristorazione e dell'edilizia. Nello specifico sono:Anche sul Titolo II capo 3 e capo 6 circolante i volumi diventano importanti e attestano l'interesse delle imprese e degli istituti di credito. Ad oggi, infatti, sono state presentate complessivamente 246 istanze complete di delibera ed erogazione del mutuo, per complessivi 156 milioni di euro di nuova liquidità. Queste istanze assorbono sovvenzioni da parte della Regione per circa 45 milioni di euro rispetto alla dotazione di 200 milioni di euro.Procede spedito quindi il passo di queste misure che stanno rispondendo davvero celermente alle tante richieste pervenute per la ripresa delle attività in questa Fase 3 dell'emergenza sanitaria. La Regione continuerà a stare al fianco dei pugliesi."