Benzina
Benzina
Attualità

Caro carburanti, l’autotrasporto lancia l’allarme: «Le imprese non possono più assorbire i rincari»

Loconte, Confimpresaitalia BAT: «il diesel pesa fino al 35% dei costi aziendali. Servono misure strutturali per salvaguardare imprese e occupazione»

BAT - venerdì 5 giugno 2026 5.30 Comunicato Stampa
L'impennata dei prezzi dei carburanti torna a mettere sotto pressione il settore dell'autotrasporto, uno dei comparti strategici dell'economia nazionale e fondamentale per garantire la continuità delle filiere produttive e commerciali.
Secondo le rilevazioni delle associazioni di categoria e degli osservatori economici, il costo del diesel continua a registrare livelli particolarmente elevati, con ripercussioni dirette sui bilanci delle imprese di trasporto merci. Una situazione che desta forte preoccupazione soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, dove molte aziende operano quotidianamente sulle lunghe percorrenze verso il Centro e il Nord Italia.

A lanciare l'allarme è Vincenzo Loconte, rappresentante del settore Autotrasporti di Confimpresaitalia BAT.
«L'aumento del costo del gasolio sta diventando insostenibile per molte imprese del comparto. Le aziende pugliesi effettuano quotidianamente collegamenti con i principali poli industriali e logistici del Paese e ogni incremento del prezzo alla pompa si traduce immediatamente in maggiori costi operativi che difficilmente possono essere trasferiti alla committenza».
Secondo Loconte, il problema non riguarda esclusivamente la redditività delle aziende ma rischia di avere effetti più ampi sull'intero sistema economico.
«L'autotrasporto rappresenta l'anello essenziale della catena di distribuzione. Quando aumentano i costi del carburante aumentano inevitabilmente anche i costi logistici delle imprese manifatturiere, commerciali e agricole. Il rischio è quello di alimentare ulteriormente le pressioni inflazionistiche e ridurre la competitività del sistema produttivo italiano».
Le imprese del settore stanno già affrontando una fase complessa caratterizzata dall'aumento dei costi energetici, dall'incremento dei premi assicurativi, dai rincari dei ricambi e delle manutenzioni, oltre che dalla crescente difficoltà nel reperire personale qualificato.
«Molte aziende stanno resistendo grazie a una gestione estremamente prudente e sacrificando margini già ridotti. Tuttavia – prosegue Loconte – se questa situazione dovesse protrarsi nel tempo, alcune imprese potrebbero essere costrette a rinviare investimenti, ridurre la flotta o rivedere l'organizzazione del personale. È uno scenario che vogliamo evitare, ma che non può essere sottovalutato».
Confimpresaitalia BAT richiama pertanto l'attenzione delle istituzioni nazionali ed europee sulla necessità di adottare misure strutturali a sostegno del comparto.
Tra le richieste avanzate figurano il rafforzamento dei meccanismi di compensazione dei costi energetici, il potenziamento degli strumenti di credito alle imprese, incentivi per il rinnovo del parco veicolare e interventi finalizzati a garantire maggiore stabilità dei prezzi dei carburanti.
«L'autotrasporto non chiede assistenzialismo – conclude Loconte – ma condizioni che consentano alle imprese di programmare le proprie attività, investire e continuare a garantire un servizio indispensabile per l'economia del Paese. Difendere il settore significa difendere migliaia di posti di lavoro e la competitività delle nostre imprese».
L'allarme lanciato dagli operatori del comparto arriva in un momento particolarmente delicato per l'economia italiana, chiamata a confrontarsi con nuove tensioni internazionali e con un contesto energetico ancora caratterizzato da forte volatilità. In questo scenario, il costo del carburante continua a rappresentare una delle principali variabili che incidono sulla sostenibilità economica delle imprese di trasporto.
  • imprese locali
  • Carburanti
Definizione agevolata dei tributi locali, aggiornamenti sulle adesioni
5 giugno 2026 Definizione agevolata dei tributi locali, aggiornamenti sulle adesioni
Festival della Disperazione: conferenza stampa di presentazione della X edizione
5 giugno 2026 Festival della Disperazione: conferenza stampa di presentazione della X edizione
Altri contenuti a tema
Iran, Coldiretti Puglia: aumento dei prezzi, aziende agricole sotto pressione Territorio Iran, Coldiretti Puglia: aumento dei prezzi, aziende agricole sotto pressione Dopo gasolio schizzano anche prezzi fertilizzanti (+30%) e urea (+40%)
Iran: in Puglia negli ultimi giorni i prezzi del carburante agricolo sono cresciuti di quasi il 35% Iran: in Puglia negli ultimi giorni i prezzi del carburante agricolo sono cresciuti di quasi il 35% Coldiretti presenta esposto in Procura contro le speculazioni su gasolio agricolo che sale alle stelle
Iran, Coldiretti Puglia: prezzi gasolio alle stelle nei campi, ben +30 cent/litro in 3 giorni Territorio Iran, Coldiretti Puglia: prezzi gasolio alle stelle nei campi, ben +30 cent/litro in 3 giorni Per questo motivo è urgente adottare misure di sostegno immediate a favore delle piccole e medie imprese agricole e della pesca
Prezzi del carburante: stretta anti-speculazione della Guardia di Finanza Cronaca Prezzi del carburante: stretta anti-speculazione della Guardia di Finanza ​Al via il dispositivo di contrasto agli illeciti, in concomitanza con il recente “riallineamento accise”
Decreto Coesione: nuove opportunità per chi fa impresa, tra fondi e incentivi territoriali Decreto Coesione: nuove opportunità per chi fa impresa, tra fondi e incentivi territoriali Tra le misure introdotte ci sono i bonus e gli esoneri contributivi per le imprese
Transizione 5.0, Serio: «Il futuro delle imprese italiane passa da green e digitale» Speciale Transizione 5.0, Serio: «Il futuro delle imprese italiane passa da green e digitale» Intervista all’ing. Ruggiero Serio, CEO di “Ingegneria 4.0”
"AI" posteri l'ardua sentenza, domani a Barletta torna Hey Sud Speciale "AI" posteri l'ardua sentenza, domani a Barletta torna Hey Sud Istituzioni ed esperti nel campo dell’innovazione a confronto sulle sfide dell’intelligenza artificiale
Frode nel commercio carburanti: operazione della Finanza con sequestri anche nella Bat Cronaca Frode nel commercio carburanti: operazione della Finanza con sequestri anche nella Bat Provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura di Trani
Associazioni, entro il 30 giugno iscrizione e mantenimento nell’Albo Comunale di Andria
5 giugno 2026 Associazioni, entro il 30 giugno iscrizione e mantenimento nell’Albo Comunale di Andria
Balneazione: Puglia rimane 1^ in Italia per l’eccellenza della qualità dell’acqua, per il 6° anno consecutivo
4 giugno 2026 Balneazione: Puglia rimane 1^ in Italia per l’eccellenza della qualità dell’acqua, per il 6° anno consecutivo
Operai irregolari in marmeria ad Andria, Cgil e Fillea: "Evidentemente assenza dell'Ispettorato "
4 giugno 2026 Operai irregolari in marmeria ad Andria, Cgil e Fillea: "Evidentemente assenza dell'Ispettorato"
Abbattuta la fontana pubblica di via Milite Ignoto
4 giugno 2026 Abbattuta la fontana pubblica di via Milite Ignoto
Contenzioso Dehors, il TAR dà ragione al Comune di Andria
4 giugno 2026 Contenzioso Dehors, il TAR dà ragione al Comune di Andria
Andria e Trani insieme per l'accoglienza interculturale: studenti e famiglie raccontato l'incontro tra culture
4 giugno 2026 Andria e Trani insieme per l'accoglienza interculturale: studenti e famiglie raccontato l'incontro tra culture
Sigilli ad Andria ad una marmeria da parte delle Fiamme Gialle
4 giugno 2026 Sigilli ad Andria ad una marmeria da parte delle Fiamme Gialle
Fa tappa nella Cattedrale di Andria la rassegna “Il Suono delle Pietre. Itinerario concertistico tra le vie della Puglia”
4 giugno 2026 Fa tappa nella Cattedrale di Andria la rassegna “Il Suono delle Pietre. Itinerario concertistico tra le vie della Puglia”
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.