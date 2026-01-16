Emiliano Decaro
Emiliano Decaro
Attualità

Michele Emiliano nominato consigliere giuridico della Presidenza della Regione

Assegnate numerose materie di specifica competenza

Puglia - venerdì 16 gennaio 2026 13.00 Comunicato Stampa
Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha adottato il provvedimento di nomina di consigliere giuridico della Presidenza di Michele Emiliano sulle seguenti materie di specifica competenza:
- analisi, studio e interpretazione delle norme nazionali ed europee che hanno riflessi sulle competenze regionali, con particolare riguardo alla legislazione in materia di crisi industriali, politiche del lavoro, politiche sociali e sicurezza urbana;
- funzioni di impulso per la predisposizione degli schemi di disegni di legge regionale, anche a garanzia della coerenza e dell'unitarietà dell'indirizzo normativo regionale;
- definizioni delle basi di intesa e di accordo sui quali la Regione deve esprimersi in sede di Conferenza delle Regioni e/o ai tavoli di altri organismi centrali dello Stato e delle istituzioni comunitarie;
- attuazione degli obiettivi di semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale, proponendo al medesimo iniziative concernenti l'abrogazione di norme regionali desuete o disapplicate, il riassetto della normativa vigente, le materie e i settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
- rapporti con il Consiglio regionale e le Commissioni permanenti concernenti la trattazione degli affari legislativi e durante l'iter di approvazione delle leggi regionali.

"Ho chiesto a Michele, in estate, di fare un passo di lato – dichiara il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro -, che mi consentisse maggiore libertà d'azione e serenità nel ruolo di presidente. E lo ringrazio ancora una volta per aver accolto il mio appello. Ma ho sempre detto che il bagaglio di conoscenze e di esperienza che Michele Emiliano rappresenta per la Puglia, non sarebbe andato disperso. Per questo ho chiesto a Michele di ricoprire il ruolo di consigliere giuridico della Presidenza su questioni sulle quali la sua competenza, da giurista, prima ancora che da politico, sarà preziosa per tutti: l'interpretazione di norme, la predisposizione di disegni di legge, la preparazione dei dossier per la Conferenza delle Regioni e per la transizione industriale, la semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale. Stiamo già lavorando insieme, da settimane, su alcuni dei dossier più delicati, in totale sintonia, così come abbiamo fatto in questi anni, per il bene delle nostre comunità. Ringrazio Michele per la sua disponibilità e auguro buon viaggio a noi e a tutta la Puglia".
  • regione puglia
  • michele emiliano
  • Antonio Decaro
Ordinazione di Mons. Domenico Basile l'11 aprile presso il Palasport di Andria
16 gennaio 2026 Ordinazione di Mons. Domenico Basile l'11 aprile presso il Palasport di Andria
"Online! Guida ai rischi del web ": se ne è parlato all'I. C. "Oberdan Pertini " di Andria
16 gennaio 2026 "Online! Guida ai rischi del web": se ne è parlato all'I. C. "Oberdan Pertini" di Andria
Altri contenuti a tema
Sanità a Canosa di Puglia, Vurchio (Pd): "Confronto istituzionale e impegni concreti" Politica Sanità a Canosa di Puglia, Vurchio (Pd): "Confronto istituzionale e impegni concreti" "In evidenza criticità non più rinviabili e la necessità di un cambio di passo immediato nelle politiche sanitarie locali"
Maltempo, Coldiretti Puglia: gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli in campo Territorio Maltempo, Coldiretti Puglia: gelate mandano in fumo carciofi, broccoli e cavoli in campo Quanto sta accadendo rappresenta l’ennesima conferma degli effetti dei cambiamenti climatici nella regione
Ospedale di Andria, De Santis (Pd): “Fake news sul definanziamento" Politica Ospedale di Andria, De Santis (Pd): “Fake news sul definanziamento" "Il nuovo accordo di programma è stato controfirmato il 10 ottobre dello scorso anno dal Ministero della Salute"
Elezioni e politica tra Comune… Provincia… Regione Politica Elezioni e politica tra Comune… Provincia… Regione Nota dei consiglieri comunali del M5S Doriana Faraone e Pietro Di Pilato, e del collega del Gruppo Misto Nicola Civita
Acqua, Coldiretti Puglia: neve e pioggia possono salvare l'agricoltura dalla siccità Territorio Acqua, Coldiretti Puglia: neve e pioggia possono salvare l'agricoltura dalla siccità Ad oggi gli invasi nel foggiano che contengono solo 58 milioni di metri cubi d’acqua
Intergruppo comunale, elezione di Vurchio: "Segnale di continuità, trasparenza e credibilità all’interno del centrosinistra andriese" Politica Intergruppo comunale, elezione di Vurchio: "Segnale di continuità, trasparenza e credibilità all’interno del centrosinistra andriese" "Vurchio ha saputo distinguersi per rigore istituzionale, apertura al confronto e attenzione ai temi civici"
Giovanni Vurchio: "Da oggi sarò il consigliere regionale di tutti" Politica Giovanni Vurchio: "Da oggi sarò il consigliere regionale di tutti" Il saluto del neo consigliere regionale, eletto nelle file del Partito Democratico
1 Prestazioni aggiuntive e abbattimento liste d’attesa: "Criticità storica e cronica che incide profondamente sulla vita dei pugliesi" Prestazioni aggiuntive e abbattimento liste d’attesa: "Criticità storica e cronica che incide profondamente sulla vita dei pugliesi" La posizione della Fed. CIMO/Fesmed della Asl Bt, parla il Segretario dott. Luciano Suriano
Zoomiguana conquista Trani: il "villaggio " dove il business si mette al servizio del benessere animale e del "bambino che è in noi "
16 gennaio 2026 Zoomiguana conquista Trani: il "villaggio" dove il business si mette al servizio del benessere animale e del "bambino che è in noi"
Il Camper Club federiciano a San Severo per la festa di Sant'Antonio Abate
16 gennaio 2026 Il Camper Club federiciano a San Severo per la festa di Sant'Antonio Abate
Sanità a Canosa di Puglia, Vurchio (Pd): "Confronto istituzionale e impegni concreti "
16 gennaio 2026 Sanità a Canosa di Puglia, Vurchio (Pd): "Confronto istituzionale e impegni concreti"
"Fraternità e Profezia ", ad Andria la presentazione di un libro su Igino Giordani
16 gennaio 2026 "Fraternità e Profezia", ad Andria la presentazione di un libro su Igino Giordani
Impianti sportivi, gara per le concessioni a privati, le motivazioni dal Comune
15 gennaio 2026 Impianti sportivi, gara per le concessioni a privati, le motivazioni dal Comune
Olio, Coldiretti Puglia: UE spalanca porte a import da Tunisia ma chiude gli occhi sui controlli
15 gennaio 2026 Olio, Coldiretti Puglia: UE spalanca porte a import da Tunisia ma chiude gli occhi sui controlli
Prima donazione multiorgano dell’anno nell'Asl Bt
15 gennaio 2026 Prima donazione multiorgano dell’anno nell'Asl Bt
Imprese, on. Matera (FdI): «Indagine bankitalia evidenzia crescita economica»
15 gennaio 2026 Imprese, on. Matera (FdI): «Indagine bankitalia evidenzia crescita economica»
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.