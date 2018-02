Michele Emiliano apre martedì 6 febbraio la campagna elettorale del Pd ad Andria

Il direttivo del Partito Democratico cittadino ha fissato per martedì 6 febbraio 2018 l'apertura della campagna elettorale ad Andria."Una campagna elettorale determinante per il futuro politico della Nazione -sottolinea il segretario cittadino Giovanni Vurchio- ed in prospettiva per la nostra città. Il Partito Democratico deve tornare al governo del Paese e affermare con convinzione le idee e la proposta politica fatta di innovazione e cambiamento".La manifestazione pubblica sarà sul tema "Governare non è.........scherzare", è in programma presso la sala Albergo dei Pini alle ore 20 con gli ospiti :- il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano,- il candidato alla Camera Filippo Caracciolo- la candidata capolista al Senato, Assuntela Messina- la candidata alla Camera dei Deputati per la città di Andria Nada Tarsitano- il segretario cittadino del Pd, Giovanni VurchioModera l'avv. Giovanna Bruno