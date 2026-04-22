autobus pulman
autobus pulman
Politica

Vurchio: "criticità sulle tratte Barletta – Ruvo di Puglia – Corato – Andria"

"Urge revisione degli orari. Non è accettabile che studenti e lavoratori siano quotidianamente penalizzati da ritardi sistematici"

BAT - mercoledì 22 aprile 2026 17.35 Comunicato Stampa
Il consigliere regionale Giovanni Vurchio rende noto di aver raccolto numerose segnalazioni da parte di studenti, famiglie e lavoratori che quotidianamente utilizzano il servizio di trasporto pubblico sulle tratte Barletta – Ruvo di Puglia – Corato – Andria.
Le criticità riscontrate risultano diffuse e reiterate: gli orari programmati non vengono rispettati e i ritardi si registrano con frequenza tale da compromettere in maniera significativa la possibilità di raggiungere puntualmente scuole e luoghi di lavoro. Una condizione che non può essere considerata episodica, ma che configura un disservizio strutturale con ricadute dirette sul diritto allo studio e sull'organizzazione della vita quotidiana di centinaia di cittadini.
A fronte di tale situazione, è stata promossa anche una raccolta firme, espressione concreta del disagio vissuto dall'utenza e della necessità di un intervento immediato.
Il consigliere Vurchio annuncia l'avvio di una interlocuzione con l'azienda di trasporto e con gli uffici regionali competenti, al fine di affrontare con urgenza le criticità segnalate e individuare soluzioni efficaci.
"La puntualità del servizio di trasporto pubblico non è un elemento accessorio, ma un requisito essenziale – dichiara Vurchio –.
Non è accettabile che studenti e lavoratori siano quotidianamente penalizzati da ritardi sistematici. Arrivare puntuali deve essere garantito, non affidato al caso."
La questione sarà formalmente portata all'attenzione degli organi regionali competenti, con l'impegno a seguirne direttamente gli sviluppi, sollecitando risposte concrete e tempi certi per la risoluzione delle criticità segnalate.
Il consigliere assicura, infine, un costante aggiornamento alla cittadinanza sull'evoluzione della vicenda e sugli esiti delle interlocuzioni istituzionali avviate.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • regione puglia
  • giovanni vurchio
  • trasporto pubblico
Maltempo: allerta meteo gialla per vento dalle 08.00 di giovedì 23 aprile
22 aprile 2026 Maltempo: allerta meteo gialla per vento dalle 08.00 di giovedì 23 aprile
Grandinata in zona Castel del Monte, il Comune attende segnalazioni di danni
22 aprile 2026 Grandinata in zona Castel del Monte, il Comune attende segnalazioni di danni
Altri contenuti a tema
Grandinata in zona Castel del Monte, il Comune attende segnalazioni di danni Territorio Grandinata in zona Castel del Monte, il Comune attende segnalazioni di danni L’Amministrazione si impegna fin d’ora a portare la vicenda all’attenzione della Regione Puglia
Xylella, misure obbligatorie di contrasto alla diffusione del vettore: “Comuni, Province ed enti facciano la loro parte” Territorio Xylella, misure obbligatorie di contrasto alla diffusione del vettore: “Comuni, Province ed enti facciano la loro parte” Per le lavorazioni con scadenza 30 aprile, CIA Puglia ha chiesto una proroga al 20 maggio
Cresce il valore dell'ortofrutta pugliese, ma tante le minacce delle importazioni dall'estero Territorio Cresce il valore dell'ortofrutta pugliese, ma tante le minacce delle importazioni dall'estero Più di 21 mila imprese coinvolte e 164 mila gli ettari coltivati
Sanità: appello al Presidente Decaro da parte di Michele Tassiello, Segretario generale SPI CGIL Puglia Sanità: appello al Presidente Decaro da parte di Michele Tassiello, Segretario generale SPI CGIL Puglia Sul paventato rischio di vedere aumentare l’aliquota dell’addizionale IRPEF per coprire il disavanzo della sanità
"Screening mammario gratis a tutte le donne dai 45 ai 74 anni" Attualità "Screening mammario gratis a tutte le donne dai 45 ai 74 anni" La nota del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia alla Regione: "Inattuata la legge regionale del 2022”
Avviati i lavori lungo la strada provinciale nei pressi del McDonald’s Avviati i lavori lungo la strada provinciale nei pressi del McDonald’s Soddisfazione del consigliere regionale Giovanni Vurchio
“Puglia Accogliente”: 40 milioni ai Comuni per l’inclusione socio-abitativa dei lavoratori migranti Attualità “Puglia Accogliente”: 40 milioni ai Comuni per l’inclusione socio-abitativa dei lavoratori migranti “Opportunità da non perdere. Fondamentale l’alleanza tra Regione, Prefetture e Comuni per vincere la sfida dell’integrazione”
Piani sperimentali di recupero liste d’attesa: ridotti i tempi di erogazione delle prestazioni U e B del 2026 Attualità Piani sperimentali di recupero liste d’attesa: ridotti i tempi di erogazione delle prestazioni U e B del 2026 Alla decima settimana di monitoraggio sono 135.612 le persone contattate, 123.001 per visite ed esami e 12.611 per ricoveri ospedalieri
Amministrative ad Andria, Roberta Pistillo aderisce a Italia Viva
22 aprile 2026 Amministrative ad Andria, Roberta Pistillo aderisce a Italia Viva
Nasce il Teatro Tenda ad Andria. Domani la presentazione del progetto per un futuro culturale
22 aprile 2026 Nasce il Teatro Tenda ad Andria. Domani la presentazione del progetto per un futuro culturale
Coldiretti Puglia: maltempo e violenta grandinata sulle campagne ad Andria
22 aprile 2026 Coldiretti Puglia: maltempo e violenta grandinata sulle campagne ad Andria
L’energia di Mina Leone al servizio della città: «Metto il mio tempo a disposizione di chi amo»
22 aprile 2026 L’energia di Mina Leone al servizio della città: «Metto il mio tempo a disposizione di chi amo»
Nuova allerta meteo gialla per pioggia dalle 08.00 di mercoledì 22 aprile
22 aprile 2026 Nuova allerta meteo gialla per pioggia dalle 08.00 di mercoledì 22 aprile
Anniversario della Liberazione d'Italia: 25 aprile 2026
22 aprile 2026 Anniversario della Liberazione d'Italia: 25 aprile 2026
Ad Andria un ciclo di incontri gratuiti promosso dal Servizio di Supporto Psicologico di DesTEENazione
22 aprile 2026 Ad Andria un ciclo di incontri gratuiti promosso dal Servizio di Supporto Psicologico di DesTEENazione
Sbocchi occupazionali: l’Esercito incontra gli studenti
22 aprile 2026 Sbocchi occupazionali: l’Esercito incontra gli studenti
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.