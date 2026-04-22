Vurchio: "criticità sulle tratte Barletta – Ruvo di Puglia – Corato – Andria"

Il consigliere regionale Giovanni Vurchio rende noto di aver raccolto numerose segnalazioni da parte di studenti, famiglie e lavoratori che quotidianamente utilizzano il servizio di trasporto pubblico sulle tratte Barletta – Ruvo di Puglia – Corato – Andria.Le criticità riscontrate risultano diffuse e reiterate: gli orari programmati non vengono rispettati e i ritardi si registrano con frequenza tale da compromettere in maniera significativa la possibilità di raggiungere puntualmente scuole e luoghi di lavoro. Una condizione che non può essere considerata episodica, ma che configura un disservizio strutturale con ricadute dirette sul diritto allo studio e sull'organizzazione della vita quotidiana di centinaia di cittadini.A fronte di tale situazione, è stata promossa anche una raccolta firme, espressione concreta del disagio vissuto dall'utenza e della necessità di un intervento immediato.Il consigliere Vurchio annuncia l'avvio di una interlocuzione con l'azienda di trasporto e con gli uffici regionali competenti, al fine di affrontare con urgenza le criticità segnalate e individuare soluzioni efficaci."La puntualità del servizio di trasporto pubblico non è un elemento accessorio, ma un requisito essenziale – dichiara Vurchio –.Non è accettabile che studenti e lavoratori siano quotidianamente penalizzati da ritardi sistematici. Arrivare puntuali deve essere garantito, non affidato al caso."La questione sarà formalmente portata all'attenzione degli organi regionali competenti, con l'impegno a seguirne direttamente gli sviluppi, sollecitando risposte concrete e tempi certi per la risoluzione delle criticità segnalate.Il consigliere assicura, infine, un costante aggiornamento alla cittadinanza sull'evoluzione della vicenda e sugli esiti delle interlocuzioni istituzionali avviate.