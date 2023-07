Meloni in Puglia per il G7, tra le possibilità Castel del Monte

Peccato per la giornata piovosa. La premier Giorgia Meloni è da ieri sera in Puglia, secondo quanto si apprende, in missione in vista della preparazione del prossimo G7.Il presidente del Consiglio soggiornerebbe nel brindisino, sembrerebbe nell'esclusivo resort di Borgo Egnazia, location tra le più apprezzate da star di Hollywood, vip e politici. Tra le possibilità anche il Castel del monte e Otranto ma il maniero poteva essere preferito per ragioni di sicurezza.