Il Circolo dei Lettori di Andria selezionato tra i Creativity Pioneers dalla Moleskine Foundation

Il Circolo dei Lettori di Andria è stato selezionato dalla Moleskine Foundation tra i Creativity Pioneers 2023/2024, ossia tra le organizzazioni che utilizzano la creatività come strumento di cambiamento sociale. Assieme ad altre 53 realtà, selezionate a livello mondiale, il Circolo dei Lettori è entrato a far parte di una rete allargata basata sulla cooperazione e la reciprocità. Si tratta di un risultato di notevole prestigio che permetterà all'organizzazione andriese di crescere e intrecciare relazioni significative nel mondo culturale e sociale.Il programma, ideato dalla Moleskine Foundation, sostieneIl Creativity Pioneers Fund è un programma che catalizza cambiamenti sociali trasformativi investendo, collegando e sostenendo organizzazioni culturali e creative che promuovono pratiche coraggiose, innovative e non convenzionali per costruire un mondo più giusto, inclusivo ed equo. Lavorando con e a fianco di organizzazioni, donatori e altri stakeholder dell'ecosistema creativo, il Creativity Pioneers Fund mira a mobilitare uno sforzo collettivo per promuovere la creatività per il cambiamento sociale.Il Creativity Pioneers Fund è stato lanciato nel 2021 da Moleskine Foundation per fornire finanziamenti flessibili alle organizzazioni creative e culturali, aiutandole a sostenere i loro programmi essenziali e a rafforzare la loro capacità di continuare a servire le loro comunità nel lungo termine.Il Creativity Pioneers Fund è il risultato di uno sforzo collettivo di partner e donatori che credono nel potere trasformativo della creatività e nella necessità di adottare un nuovo approccio filantropico al cambiamento sociale. Sfruttando l'ecosistema creativo di partner e portatori di interesse, il Creativity Pioneers Fund mira a offrire una varietà di opportunità di apprendimento e sviluppo per tutti i suoi destinatari (beneficiari e sostenitori).Il finanziamento rappresenta solo un punto di partenza per un sistema di collaborazione più esteso, verso un modello di piattaforma che offre alle organizzazioni accesso a ulteriori finanziamenti, supporto in kind e know-how, opportunità di capacity building e apprendimento, incontri e occasioni di networkingIl Creativity Pioneers Fund intende investire in organizzazioni coraggiose, stimolanti e intersezionali, vicine alle sfide e alle comunità che cercano di affrontare. Attraverso il Creativity Pioneers Fund, promuoviamo un approccio filantropico nuovo, basato sulla fiducia, su finanziamenti senza restrizioni, sulla valorizzazione dell'intersezionalità, su documenti semplici e inclusivi sia nel processo di selezione che di M&E e su una forte attenzione alla costruzione di reti ed ecosistemi di lunga durata.Le opportunità di apprendimento peer-to-peer e raccolta sono al centro del modello di Creativity Pioneers Fund per l'impatto.Il Circolo dei Lettori di Andria Aps, ha avuto il privilegio di trascorrere tre giornia Lecce tra Masseria Tagliatelle e XFarm con Creativity Pioniers di Puglia, Sicilia, Lombardia e Camerun.Questo incontro è stato un'opportunità per discussioni significative su pratiche di coinvolgimento della comunità, narrazione e strategie di raccolta fondi. Le esperienze culturali e l'inconfondibile ospitalità pugliese hanno reso l'esperienza ancora più piacevole!Il Circolo dei Lettori di Andria ringrazia Moleskine Foundation e Fondazione CON IL SUD per aver reso possibile l'evento e per il grande lavoro a sostegno di Creatività per il cambiamento sociale nel Sud Italia.