Sabato 8 e domenica 9 giugno: election day per europee ed amministrative

Le premesse ci sono tutte: verso un election day e prima apertura per un terzo mandato per i sindaci, al momento per Comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15mila.Domani mattina, martedì 16 gennaio, al consiglio dei ministri sarà sottoposta una bozza preparata dal Viminale, con la quale si prevede un election day per le prossime elezioni di primavera ovvero per europee, regionali e comunali, come per la Puglia è Bari. Le date previste per le elezioni dei nuovi rappresentanti politici andrebbero dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9.La possibilità di prevedere un generale terzo mandato non solo per i primi cittadini di tutti i Comuni italiani, ma anche per i governatori regionali, sarebbe tra le ipotesi più suffragate tra molti rappresentanti del governo Meloni e dei partiti del centrodestra.