Anche Andria ad Atreju, la manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia

Anche Andria ad Atreju. Una delegazione di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, ha partecipato, sin dal primo giorno, una delle più importanti e partecipate manifestazioni politiche italiane. Quest'anno, svoltasi nella suggestiva cornice di Castel S. Angelo a Roma, in un vero e proprio villaggio natalizio.«Quest'anno più che mai, in una edizione straordinaria, abbiamo raccontato ciò che siamo realmente: persone curiose, che cercano risposte a domande complesse, per affrontare le principali sfide del presente e del futuro. Come? Dialogando con le figure più rilevanti della società, nei rispettivi campi di azione: dalla politica, alla cultura, passando per il mondo dello spettacolo e l'imprenditoria. E poi gli ospiti internazionali, tra cui Elon Musk. Senza temere il confronto, anche con chi la pensa diversamente, poiché portatori di identità forti.Insomma, vivere in pienezza Atreju, nella sua atmosfera rara dall'assetto comunitario, che ci irrigimenta e corazza nella battaglia contro il Nulla che avanza: lo abbiamo fatto anche quest'anno. Una felpa blu, con la quale donarsi e viaggiare leggeri, il sorriso stampato sul volto. E la voglia di continuare ad aggrapparsi ai sogni. Perché -in fondo- "è più facile dominare chi non crede in niente. Ed è questo il modo più sicuro di conquistare il potere. Gli stessi di ieri, gli stessi di domani. Si è chiusa Atreju, la Storia è Infinita», affermano Riccardo Alicino e Andrea Di Matteo.