La Rete dei Sindaci "Recovery Sud", con la Sindaca Bruno in piazza a Roma contro l'autonomia differenziata

I vicepresidenti dell'Associazione dei Sindaci del Sud Italia - Recovery Sud Giovanna Bruno (presidente di Ali Puglia), Vito Fusco e Mosè Antonio Troiano, saranno presenti domani a Roma alla manifestazione contro l'autonomia differenziata.



"La mobilitazione è indispensabile e urgente - spiega Giovanna Bruno, sindaca di Andria - La politica dell'indifferenza e della superficialità delle informazioni mette a rischio la tenuta del Paese e non si può essere silenti. Sui territori occorre moltiplicare le iniziative di sensibilizzazione e comunicazione capillare perché davvero i pericoli di questa autonomia sono pronti ad affossare soprattutto il sud, proprio in un momento storico in cui il Mezzogiorno sta investendo su politiche di coesione che lo aiutino a ridurre i gap culturali e di servizi rispetto al Nord"



"E' un grande disagio raggiungere Roma - sottolinea Mosè Antonio Troiano, sindaco di San Paolo Albanese, il più piccolo Comune della Basilicata - ma lo faccio volentieri con la consapevolezza che solo lottando con vigore ed impegno riusciremo a bloccare questo scellerato DDL Calderoli sull'Autonomia Regionale Differenziata. Non possiamo avere due Italie, o addirittura 20 Italie, con trattamenti non uguali per tutti. Nessun genitore saggio tratta i figli in modo diverso, concedendo maggiori benefici ad alcuni rispetto agli altri".

"E' giusto esserci - rivendica Vito Fusco, sindaco di Castelpoto, in provincia di Benevento - La nostra sarà una presenza costruttiva e civile. Riteniamo profondamente sbagliata - e auspichiamo un cambio di direzione - la scelta dell'autonomia differenziata, tema antistorico che divide il paese e crea cittadini di serie A e di serie B con diritti a geometria variabile. Abbiamo bisogno invece di maggiori politiche di coesione in modo da far crescere l'Italia tutta insieme, valorizzando tutte le potenzialità del sistema paese. Siamo qui anche come delegazione campana per chiedere certezze per il fondo sviluppo e coesione, risorse centrali e nevralgiche per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori".