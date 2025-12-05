Maltempo in Puglia
Maltempo in Puglia
Meteo

Maltempo in Puglia: migliorano le condizioni meteo, resta alta la vigilanza sui corsi d’acqua  

Al momento non si segnalano criticità per la popolazione né situazioni di particolare rischio

Puglia - venerdì 5 dicembre 2025 3.26 Comunicato Stampa
In considerazione delle condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato le ultime ore, la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha intensificato le attività di monitoraggio sull'intero territorio regionale, con particolare attenzione alla fascia adriatica e alla dorsale compresa tra le province di Bari e Barletta-Andria-Trani.

Sono state inoltre potenziate le operazioni di controllo dei principali corsi d'acqua, al fine di verificare tempestivamente eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici. Nonostante i numerosi allagamenti registrati in alcune aree tra Bari e BAT, al momento non si segnalano criticità per la popolazione né situazioni di particolare rischio.

«La Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, attiva H24, sta monitorando da ieri i fenomeni legati allo stato di allertamento con codice arancione sul territorio regionale. Si registra un miglioramento della perturbazione nelle prossime ore – ha dichiarato il dott. Francesco Ronco, responsabile della SOIR – tuttavia continueremo a seguire con attenzione l'evoluzione dei livelli dei corsi d'acqua principali e minori, poiché le portate potrebbero comunque generare allagamenti o esondazioni localizzate».

In alcuni comuni sono attivi interventi di drenaggio e messa in sicurezza delle zone più esposte con le amministrazioni comunali che hanno spesso disposto l'apertura del COC – Centro Operativo Comunale.

La dirigente della Sezione Protezione Civile della Puglia, Barbara Valenzano, comunica che la struttura operativa continuerà a seguire l'evoluzione del quadro meteorologico e idrogeologico, mantenendo costante il raccordo con Prefetture, Comuni, volontariato organizzato e forze operative sul territorio. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi in caso di variazioni significative della situazione.
  • Provincia Bat
  • maltempo andria
  • regione puglia
  • Protezione Civile
Giornata della Trasparenza: ultimo appuntamento su comunicazione, accesso e riforma della trasparenza
5 dicembre 2025 Giornata della Trasparenza: ultimo appuntamento su comunicazione, accesso e riforma della trasparenza
Tra musica e solidarietà. Concerto omaggio a Ravel dedicato al CALCIT di Andria
5 dicembre 2025 Tra musica e solidarietà. Concerto omaggio a Ravel dedicato al CALCIT di Andria
Altri contenuti a tema
Maltempo ad Andria: campagne allagate e piccoli smottamenti. Sospesa la raccolta delle olive Territorio Maltempo ad Andria: campagne allagate e piccoli smottamenti. Sospesa la raccolta delle olive Nell'agro cittadino non si registrano per fortuna trombe d'aria ed alberi sdradicati, come invece avvenuto in altre parti della regione
Le Misericordie mobilitate per le abbondanti piogge delle ultime ore Cronaca Le Misericordie mobilitate per le abbondanti piogge delle ultime ore Criticità riscontrate anche nella città di Andria
Maltempo: strade allagate ed un grosso pino cade sull'asfalto in via della Pineta Vita di città Maltempo: strade allagate ed un grosso pino cade sull'asfalto in via della Pineta Sul posto Polizia Locale e dipendenti della società AndriaMultiservice
Protezione civile, la situazione meteo: allerta gialla per vento ed arancione per pioggia e temporali Protezione civile, la situazione meteo: allerta gialla per vento ed arancione per pioggia e temporali Attenzione a seguire le indicazioni emanate
Rapporto Eduscopio: la classifica delle migliori scuole superiori della provincia Bat Scuola e Lavoro Rapporto Eduscopio: la classifica delle migliori scuole superiori della provincia Bat Tra licei classici, scientifici, linguistici ed istituti tecnici economici
Allerta arancione in Puglia: attese da domani piogge e temporali Allerta arancione in Puglia: attese da domani piogge e temporali La Protezione Civile regionale emette un avviso valido da mezzanotte per le successive 20 ore
Vincenzo Caldarone: "Mi batto per la Bat" Politica Vincenzo Caldarone: "Mi batto per la Bat" L'ex Sindaco di Andria prende in prestito lo slogan di un consigliere regionale eletto, per sottolineare i dati sulla qualità della vita nella Bat
Olio d'oliva, Coldiretti: annata straordinaria in Puglia con qualità eccellente Territorio Olio d'oliva, Coldiretti: annata straordinaria in Puglia con qualità eccellente Vola l' export della Dop al +62%
Alla Comunità di Jesi il Premio “Federico II Stupor Mundi” edizione 2025
5 dicembre 2025 Alla Comunità di Jesi il Premio “Federico II Stupor Mundi” edizione 2025
Un periodo speciale per il Centro Zenith: al via nuove esperienze educative
5 dicembre 2025 Un periodo speciale per il Centro Zenith: al via nuove esperienze educative
Nasce il Comitato Promotore dell’Associazione “Studium Stupor Mundi”
5 dicembre 2025 Nasce il Comitato Promotore dell’Associazione “Studium Stupor Mundi”
Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco. Sindaco Bruno: “Grazie del vostro impegno quotidiano e silenzioso”
5 dicembre 2025 Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco. Sindaco Bruno: “Grazie del vostro impegno quotidiano e silenzioso”
Maltempo ad Andria: campagne allagate e piccoli smottamenti. Sospesa la raccolta delle olive
4 dicembre 2025 Maltempo ad Andria: campagne allagate e piccoli smottamenti. Sospesa la raccolta delle olive
La Guardia di Finanza sequestra 14 mila litri di olio evo senza indicazione dell'origine obbligatoria
4 dicembre 2025 La Guardia di Finanza sequestra 14 mila litri di olio evo senza indicazione dell'origine obbligatoria
Maltempo: strade allagate ed un grosso pino cade sull'asfalto in via della Pineta
4 dicembre 2025 Maltempo: strade allagate ed un grosso pino cade sull'asfalto in via della Pineta
Le Misericordie mobilitate per le abbondanti piogge delle ultime ore
4 dicembre 2025 Le Misericordie mobilitate per le abbondanti piogge delle ultime ore
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.