La Puglia zona rossa o arancione?

Sarà pubblicato nella mattinata di venerdì 16 aprile il nuovo monitoraggio sulla situazione Covid in Italia e nelle singole Regioni da parte dell'Istituto superiore di sanità, sul quale si baserà la decisione di eventuali cambiamenti di colore il ministro della salute Roberto Speranza. Indiscrezioni molto contrastanti e davvero poche certezze per la Puglia, che spera in un passaggio dalla zona rossa ad arancione già dalla prossima settimana.Nell'ultima analisi condotta sul territorio si sono registrati dei piccoli miglioramenti, così come nei bollettini pubblicati dalla Regione nei giorni scorsi: si è assistito soprattutto a un leggero calo dei contagi e del tasso di positività ai test, sceso al 9-10% negli ultimi due giorni (rispetto all'oltre 15% delle precedenti settimane). A preoccupare maggiormente, e dunque a rischiare di rimandare il cambio di zona, sono l'incidenza dei casi e la pressione sul sistema ospedaliero (occupato oltre il 50% dei posti a disposizione, 10 punti percentuali oltre la soglia critica, mentre il dato nelle terapie intensive ha raggiunto circa il 46%).Secondo l'assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco, intervenuto nella mattinata di giovedì 15 aprile in diretta televisiva, la Regione avrebbe numeri rassicuranti e da zona arancione: «L'indice Rt è inferiore a 1 e l'incidenza settimanale dei casi è sotto i 250 ogni 100mila abitanti. I dati sono buoni, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Aver anticipato la zona rossa è stato producente. Il picco è passato» ha dichiarato.Se non dovesse avvenire il passaggio già da lunedì 19, la Puglia potrebbe comunque puntare a un ulteriore abbassamento dell'indice Rt e sperare di diventare arancione nelle prossime settimane. La nuova ordinanza del ministro Speranza, che definirà gli eventuali cambiamenti di colore, sarà firmata nella serata di venerdì.