Bosco Rimembranza al quartiere San Valentino: sottoscritto patto di collaborazione tra Comune e Legambiente Andria

Ricorderà i circa 400 andriesi morti di Coronavirus, il parco urbano che sorgerà al quartiere San Valentino, ad Andria.

Un vero e proprio "Patto di Collaborazione" tra il Comune di Andria ed il circolo cittadino di Legambiente "Thomas Sankara", è stato sottoscritto questa mattina, sabato 18 marzo, nell'area tra le vie Polignano a Mare, Comuni di Puglia e Castellana Grotte, nel grande quartiere cittadino, zona nella quale saranno piantumate le essenze arboree ed alberi che non solo doteranno la città di una nuova "villa comunale", ma ricorderanno i Caduti per colpa di questo infame virus, come ha tenuto a sottolineare la Prima cittadina, visibilmente commossa, proprio in occasione della Giornata nazionale in cui si commemorano le Vittime dell'epidemia di Coronavirus.

Alberi di essenze non propriamente autoctone ma anche di altri contesti geografici, tutte adattabili al nostro clima, come ha tenuto a dichiarare Valeria Fortunato, vice Presidente di Legambiente Andria, nel corso della cerimonia svoltasi alla presenza dei residenti del quartiere, oltre ad esponenti della civica amministrazione. Una concreta speranza che va oltre la morte e di cui il sodalizio ambientalista si occuperà non solo della realizzazione ma anche della cura manutenzione questa nuova area verde della città.

Il corposo intervento ambientale, verrà realizzato anche grazie ai fondi stanziati dalla casa di moda Gucci, destinati ad interventi di utilità sociale, così come definito in occasione della sfilata organizzata dalla maison fiorentina, nel maggio scorso, presso il maniero federiciano.