La Florigel Pallavolo Andria sbanca Foligno e ottiene la seconda vittoria consecutiva

La Florigel Pallavolo Andria bissa in terra umbra il successo ottenuto in casa con una vittoria al tie break contro un Foligno coriaceo. Gara giocata a corrente alternata su un campo al limite dimensionale dopo aver sgranchito lo stress del lungo viaggio.Le scelte di Cezar Douglas per l'inizio gara confermano lo stesso sestetto della gara precedente con Bernardi e Carelli palleggiatore-opposto, per la banda Andriano e Caldarola, al centro capitan Porro e Paradiso, libero Pepe.Inizio di gara molto contratto della Florigel che deve ancora smaltire il lungo viaggio favorendo i padroni di casa che ne approfittano per condurre il set dall'inizio alla fine, finale 25 a 15.Secondo set giocato con grande equilibrio con gli andriesi che iniziano a giocare e a incidere efficacemente. L'equilibrio si interrompe sul 22 pari, il turno in battuta andriese manda in tilt la ricezione umbra, finale 23 a 25 e 1 a 1 il parziale di set.Terzo set condotto dall'inizio alla fine dalla Florigel Pallavolo Andria con un margine di punteggio che i padroni di casa non riusciranno a recuperare, finale 20 a 25.Nel quarto l'andamento del gioco illude gli andriesi che complici alcuni errori consentono agli umbri di vincere il set, 25 a 18, raggiungendo la parità e il tiebreak. Anche questa gara la Florigel Pallavolo Andria dovrà giocarsi la vittoria al tiebreak.Gli andriesi hanno fame di vittoria, partono subito all'assalto del Foligno che soccombe sotto gli attacchi e i muri dei centrali della Florigel, vantaggio andriese di 10 a 5. Parziale che il Foligno non riuscirà a recuperare, finale 15 a 12. Vittoria che renderà più dolce il ritorno in nottata in Puglia.Il Direttore, Agostino Paradies, a fine gara ha commentato: «Buoni i segnali di una evidente crescita del gruppo che ha saputo concretizzare le indicazioni di gioco del tecnico Cezar Douglas. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per migliorare la gestione di alcune situazioni di gioco che ci vedono in sofferenza. Primo appuntamento importante per continuare a misurarci è la prossima gara contro il Pineto, squadra a punteggio pieno».Prossima gara della Florigel Pallavolo Andria contro il Pineto che arriverà in terra pugliese, appuntamento sabato 3 novembre alle ore 18,30 nel Polivalente di Via delle Querce con ingresso gratuito.