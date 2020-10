La dirigente scolastica Lilla Bruno insignita del Sigillo “Testimone Ambasciatore di Pace”

Il 24 e il 25 ottobre durante la nona edizione dedicata al "Riconoscimento Giovanni Paolo II", l'evento che raccoglie le testimonianze di personalità del mondo laico ed ecclesiastico che si sono distinte nel ricordo di Papa Wojtyla, a ricevere il prestigioso Sigillo, in qualità di "" è stata,, Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Jannuzzi-Di Donna" di Andria che, tramite i canali social, così ha commentato l'importante riconoscimento: "E' stata una grande emozione che sento di dedicare all'intera Famiglia scolastica da me diretta! Parola d'ordine per una Società migliore: Pace e Umiltà…Sempre! Essere Testimone e Ambasciatore dei Diritti Umani per un Mondo di Pace e aver ricevuto il Sigillo, durante la serata dedicata al Riconoscimento Giovanni Paolo II, mi rende ancor più responsabile e sensibile a incoraggiare e promuovere i valori umani della concordia e della solidarietà tra le Persone. Ad Maiora Semper".L'edizione di carattere culturale e religioso si è svolta nell'auditorium Istituto "Michele Dell'Aquila", a San Ferdinando di Puglia e nella Concattedrale San Pietro, a Bisceglie, dove sono stati insigniti del Riconoscimento anche alcuni artisti, cantanti, figure ecclesiastiche e medici. Durante la manifestazione, inoltre, alcuni momenti sono stati dedicati alle celebrazioni religiose e alle premiazioni delle scuole della provincia che hanno partecipato al concorso studentesco dal tema "Nel rispetto dei diritti umani il segreto della pace vera".Sono intervenuti durante l'iniziativa il rettore della Concattedrale di Bisceglie, don Giuseppe Abbascià, il presidente della provincia avv. Bernardo Lodispoto ed il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.L'evento è stato promosso dall'associazione Giovanni Paolo II e gode del sostegno del Senato della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della Regione Puglia, dell'assessorato all'industria turistica e culturale gestione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia, della Provincia Barletta-Andria-Trani, del Comune di Bisceglie e dell'Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie.