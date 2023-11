Violenza sulle donne: la F.I.D.A.P.A. fornisce un contributo alla consapevolezza

Dott. Giovanni Lucio Vaira, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;

Dott.ssa Mariangela Sciancalepore, funzionario Questura BL;

Master Cosimo Laguardia, esperto sicurezza e responsabile Accademia Wingtsun Ewto Puglia;

Dott.ssa Marilena Tota, psicologa/psicoterapeuta e Vicepresidente Consultorio Familiare ESAS "Voglio Vivere" Andria;

Dott. ssa Patrizia Lomuscio, Centro antiviolenza riscoprirSi Andria;

Dott. Francesco Capogna, Dirigente Polizia Locale.

Dire no alla violenza sulle donne. Confermare il proprio impegno per la difesa e la promozione sociale della donna, unendosi così al coro unanime di tutte coloro che sono in prima linea a lottare per costruire una società più equa, e soprattutto rispettosa del valore della vita delle donne e della loro esistenza. Questo l'obiettivo del convegno "Il diritto di contare" organizzato, in occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, dall'Associazione F.I.D.A.P.A. della Presidente Giovanna Bruno, dall'associazione Rotary Club della Presidente Lilla Bruno e dall'Accademia Wingtsun Ewto Puglia del Master Cosimo Laguardia.Tra i protagonisti di questo incontro ci saranno apprezzati relatori e professionisti del settore che offriranno i loro punti di vista, suggerendo percorsi concreti per combattere la violenza sulle donne. Sono, infatti, previsti i seguenti interventi:Inoltre all'evento, moderato dal dott. Nicola Liso, interverranno la Sindaca di Andria, l'Avv. Giovanna Bruno, la psicologa dott.ssa Porzio Nunzia, il neurologo-psichiatra dott. Nicola Liso, l'assessora alle pari opportunità del Comune di Andria, la dott.ssa Viviana Di Leo e la prof.ssa Giovanna Bruno, Presidente della F.I.D.A.P.A..L'incontro "Il diritto di contare" si svolgerà domenica 26 novembre, alle ore 18:00, presso il Museo Diocesano.