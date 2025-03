L'I.C. "Vaccina Lotti"chiude la settimana dell'accoglienza degli alunni del collège Cobergher di Bergues

Si chiude la prima mobilità per alunni finanziato con i fondi Europei previsti con il programma Erasmus+, e che ha visto coinvolti gli alunni delle classi 3^ del plesso della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo Vaccina – Lotti – Della Vittoria. I nostri studenti hanno ospitato nelle loro case, presso le loro famiglie i 13 alunni francesi del Collège Cobergher di Bergues, giunti ad Andria accompagnati da 3 loro docenti.Hanno vissuto insieme una settimana di scoperta del nostro territorio, della nostra cultura, vissuta nella quotidianità delle famiglie e di una comunità scolastica che fa dell'accoglienza uno dei suoi punti di forza.Tanti i momenti di condivisione vissuti e grande lo stupore negli alunni francesi generato principalmente dall'accoglienza ricevuta nelle famiglie, vere e proprie famiglie adottive, e salutate alla fine dell'esperienza con tanta commozione da parte degli stessi ragazzi.La scoperta del territorio ha permesso agli alunni e ai docenti di visitare luoghi come la stessa città di Andria, Trani, Castel del Monte, Alberobello e Polignano, simboli chiave della nostra identità culturale, storica e artistica, che ha permesso sia ai nostri alunni che ai loro pari francesi di riflettere sulle nostre radici, e di come le stesse siano da tempo immemore interconnesse con le altre culture europee; la cultura francese in particolare considerando le numerose pagine di storia e di produzione artistica che alla Francia devono la loro innegabile influenza.L'identità di un popolo passa attraverso anche le attività produttive, gli usi e costumi e la tradizione culinaria. Pertanto di grande impatto sugli ospiti sono state le visite effettuate e le relative attività manuali, ad Andria presso il tarallificio Fiore di Puglia accolti da Annalisa Fiore, il museo del confetto di Mucci, il laboratorio sulla pietra locale realizzato ad Alberobello con la costruzione di un piccolo trullo, e la realizzazione di panzerotti con la cooperativa Xiao Yan presso il parco Santa Geffa a Trani.Nell'incontro con la sindaca Giovanna Bruno si è messo l'accento sulla condivisione dei valori europei che vedono nella libertà, nel rispetto delle reciproche identità culturali, nel riconoscimento dello Stato di diritto, nell'uguaglianza, la pace e stabilità, nell'inclusione e tolleranza la strada su cui i nostri giovani cittadini sono chiamati a camminare ed operare."Tornano a casa gli alunni del Collège Cobergher con gli occhi pieni di lacrime e di gratitudine" – ha commentato la dirigente dell'Istituto Comprensivo Francesca Attimonelli – ."Siamo fiduciosi, che queste esperienze, che hanno nella costruzione di legami solidi tra i nostri alunni, i loro coetanei e le rispettive famiglie, possano essere la risposta concreta alla cultura della divisione e della guerra. Come educatori non possiamo che cogliere tutte le opportunità che la nostra Europa ci offre per creare per i nostri alunni esperienze educative significative. Un ringraziamento particolare va ai docenti che lavorano per il team Erasmus+ della nostra scuola: Agata Pollice, Rosemary Scaringi, Marianna Montenero, Rosanna Inchingolo, Francesco Sciascia, Tina Gugliemi, Rosaria di Ruvo, nonché a tutti gli operatori della nostra segreteria e alle famiglie che contribuiscono tantissimo nella realizzazione di queste opportunità. Progetti di questa portata hanno bisogno di un impegno e una cura costante e di un'intera comunità che cammina con noi. Non vediamo l'ora di veder partire per Bergues i nostri alunni e di vivere con loro altre avventure, nel nome dell'Europa".