Erasmus+: l'Istituto Comprensivo Vaccina di Andria accoglie gli studenti tedeschi

L'Istitutoha accolto con entusiasmo, lunedì 27 ottobre,provenienti dalla Germania per l'attuazione del. I giovani ospiti, accompagnati da due docenti, sono stati accolti con canti eseguiti dal coro della scuola, balli e uno scambio di doni di benvenuto che ha reso il momento memorabile. Gli studenti dell'istituto hanno suonato e ballato la pizzica, un omaggio alla cultura locale che ha entusiasmato gli ospiti.Dopo la cerimonia di accoglienza, gli alunni tedeschi hanno visitato le varie classi del plesso "P. Vaccina" e della scuola primaria "Della Vittoria", seguite da una passeggiata nella villa comunale e da un buffet di benvenuto. I 12 alunni sono attualmente ospitati da altrettante famiglie andriesi per consentire uno scambio culturale autentico.appresenta un'opportunità per l'istituto di condividere con altre comunità scolastiche europee i valori fondamentali dell'Unione Europea, come il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia e l'uguaglianza. "WAVE - We Are Voices of Europe!" è il motto che accompagna i partecipanti nelle varie attività, un messaggio che vuole propagare l'entusiasmo del sentirsi cittadini europei."Stiamo vivendo ancora una volta delle esperienze indimenticabili nel nome dell'Europa", commenta la"consapevoli che tali esperienze sono passaggi fondamentali per educare i nostri giovani al rispetto reciproco e alla pace".Il progetto prevede numerose mobilità di docenti e alunni, attività di scoperta dei rispettivi territori e sistemi scolastici, nonché l'osservazione delle metodologie didattiche utilizzate e delle strategie per l'inclusione.è previsto una Palazzo di città e un laboratorio presso il tarallificio Fiore di Puglia a Corato.