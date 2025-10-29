Studenti italiani e tedeschi del progetto Erasmus+ dell'istituto comprensivo Vaccina di Andria
Studenti italiani e tedeschi del progetto Erasmus+ dell'istituto comprensivo Vaccina di Andria
Vita di città

Erasmus+: l'Istituto Comprensivo Vaccina di Andria accoglie gli studenti tedeschi

Un'opportunità unica per scoprire la cultura e la tradizione italiana e tedesca attraverso la scuola

Andria - mercoledì 29 ottobre 2025 9.12
L'Istituto Comprensivo Vaccina - Lotti - Della Vittoria di Andria ha accolto con entusiasmo, lunedì 27 ottobre, 12 alunni provenienti dalla Germania per l'attuazione del progetto Erasmus+ "Mobility Week Planning". I giovani ospiti, accompagnati da due docenti, sono stati accolti con canti eseguiti dal coro della scuola, balli e uno scambio di doni di benvenuto che ha reso il momento memorabile. Gli studenti dell'istituto hanno suonato e ballato la pizzica, un omaggio alla cultura locale che ha entusiasmato gli ospiti.

Dopo la cerimonia di accoglienza, gli alunni tedeschi hanno visitato le varie classi del plesso "P. Vaccina" e della scuola primaria "Della Vittoria", seguite da una passeggiata nella villa comunale e da un buffet di benvenuto. I 12 alunni sono attualmente ospitati da altrettante famiglie andriesi per consentire uno scambio culturale autentico.

Il progetto Erasmus+ rappresenta un'opportunità per l'istituto di condividere con altre comunità scolastiche europee i valori fondamentali dell'Unione Europea, come il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia e l'uguaglianza. "WAVE - We Are Voices of Europe!" è il motto che accompagna i partecipanti nelle varie attività, un messaggio che vuole propagare l'entusiasmo del sentirsi cittadini europei.

"Stiamo vivendo ancora una volta delle esperienze indimenticabili nel nome dell'Europa", commenta la Dirigente dell'Istituto Comprensivo, Francesca Attimonelli, "consapevoli che tali esperienze sono passaggi fondamentali per educare i nostri giovani al rispetto reciproco e alla pace".

Il progetto prevede numerose mobilità di docenti e alunni, attività di scoperta dei rispettivi territori e sistemi scolastici, nonché l'osservazione delle metodologie didattiche utilizzate e delle strategie per l'inclusione. Domani, giovedì 30 ottobre, è previsto un incontro con la Sindaca a Palazzo di città e un laboratorio presso il tarallificio Fiore di Puglia a Corato.
  • erasmus+
  • progetto erasmus plus
  • Istituto Comprensivo Vaccina - Lotti - Della Vittoria di Andria
Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza»
29 ottobre 2025 Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza»
Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio»
29 ottobre 2025 Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio»
