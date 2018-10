L'ex Governatore Nichi Vendola colpito da infarto, operato d'urgenza al Gemelli di Roma

Non è in pericolo di vita. In serata il bollettino medico

Nichi Vendola, 60 anni, ha avuto un infarto nel pomeriggio di oggi e si trova al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex Governatore della Puglia non è in pericolo di vita, i medici lo avrebbero operato d'urgenza per applicargli uno stent. In serata si attende il bollettino medico.