"Patrie", Nichi Vendola presenta ad Andria il suo ultimo libro

L'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola e l'attore Riccardo Lanzarone sono i protagonisti di un incontro letterario prenatalizio che si svolge oggi presso il Museo Diocesano San Riccardo di Andria, in via De Anellis n. 46. L' appuntamento è promosso dal Circolo dei Lettori di Andria, dalla Biblioteca Diocesana San Tommaso D'Aquino, dal Forum di formazione all'impegno sociale e politico e dallo stesso Museo Diocesano.Oggi, alle 19:30, Nichi Vendola presenta il suo ultimo libro Patrie, edito da Il Saggiatore, dialogando con Vincenzo Lomuscio.Sono poesie quelle di Nichi Vendola che vibrano delle sue mille battaglie e formano una costellazione di infinite Patrie, linguistiche, emotive, culturali. Parole controcorrente rispetto al tempo che viviamo, parole che ospitano umanità, festeggiano il dono della diversità, invocano un patriottismo senza nazione o razza o genere; parole come cantieri, conflitti, gravidanze.La varietà di temi e ambientazioni si riflette in quella delle forme, dall'icasticità dell'ideogramma alla musicalità delle ballate e delle filastrocche. Sospesi tra passione e ideologia, questi versi sono pellicole cinematografiche, corpi vivi sulla scena, materia palpitante di desideri e allegrie e ansie e dolori. È una poesia, quella di Patrie, che non dice le cose: è le cose. Cose antiche, attuali o ancora da venire che, attraverso lo sguardo del poeta, giungono a vivere davanti a noi, sotto i nostri occhi."In questi versi c'è tanta parte della mia vita – ha dichiarato l'autore Nichi Vendola -, delle mie esperienze, delle mie lotte, delle mie speranze, delle mie delusioni. Ci sono i luoghi della mia formazione, della mia educazione sentimentale alla vita e alla politica intesa come scoperta del mondo. Ci sono le storie di una lunga e inesausta ribellione contro il pensiero dominante e la sua violenza".Gli incontri sono aperti all'intera cittadinanza, fino ad esaurimento posti. Nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, si potrà accedere previa misurazione della temperatura corporea e solo se muniti di Green Pass in corso di validità.